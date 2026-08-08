هدنة أسبوعين.. ضغط أمريكي على إسرائيل لوقف إطلاق النار لنزع سلاح حماس

أفادت هيئة البث العبرية ، يوم السبت بأن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لبدء وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في قطاع غزة لتنفيذ خطة نزع سلاح حركة حماس.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح الأسبوع الماضي أن إسرائيل لن تسحب قواتها من خطوط انتشارها الحالية داخل قطاع غزة قبل تنفيذ نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح، في موقف يعكس استمرار الخلاف بشأن ترتيب خطوات المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقعها داخل القطاع إلى حين التأكد من نزع سلاح حماس بشكل كامل، رافضًا بذلك الانسحاب قبل تنفيذ هذا الشرط، رغم أن المقترح الأمريكي الخاص بالمرحلة المقبلة يتضمن خطوات متبادلة تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية.