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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول حوثي: إيران لا ترسل لنا الأوامر لشن هجمات ضد السعودية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

زعم مسؤول حوثي رفيع المستوى، في تصريحات لشبكة CNN ، بأن "تعليمات شنّ أعمال عدائية ضد السعودية لا تأتي من إيران، وأن التنظيم لا يحتاج إلى أوامر من طهران لتصعيد المواجهة مع السعودية". 

وادعى المسؤول الحوثي الذي لم يكشف عن هويته ، أن "الحصار الاقتصادي والجوي الذي تفرضه السعودية على الأراضي اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون قد تسبب في أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم، مضيفا أن هذا السبب وحده كافٍ لإجبارنا على التحرك بحزم شديد". 

وتابع قائلاً: إن هجمات الحوثيين هذا الأسبوع ضد السعوديين كانت وقائية، إذ زعم أن الرياض كانت تستعد لغزو بري للأراضي التي يسيطر عليها المتمردون.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع اليمنية، إنها نفذت عملا عسكريا ضد العناصر الحوثية وعتادها العسكري، جاء ذلك خلال خبرا إذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضحت وزارة الدفاع اليمنية، أن العمل العسكري ضد الميليشيا الحوثية كان على طول خطوط التماس مع قواتنا.

وفي سياق متصل أفادت مصادر إعلامية ، بتجدد الاشتباكات العنيفة بين ميليشيات الحوثي والقوات الحكومية شمال " الخوخة" غربي اليمن.

ووفق التقرير ذاته المقاومة التهامية تصد هجوما لميليشيات الحوثي جنوب الحديدة وتكبدها خسائر كبيرة .

وأعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، أمس الجمعة، استشهاد مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة، في حصيلة أولية للقصف الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على عدد من الأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمدينة مأرب.

مسؤول حوثي السعودية أعمال عدائية إيران طهران الحصار الاقتصادي الحوثيون

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