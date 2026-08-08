متحدث "الصحة": خطة شاملة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والزائرين بالمناطق الساحلية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الوزارة وضعت خطة صحية شاملة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والزائرين بالمناطق الساحلية خلال موسم الصيف، في ظل الزيادة الكبيرة في حركة المواطنين نحو المدن الساحلية والشواطئ والمطاعم والمنشآت السياحية.

وأوضح عبد الغفار - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز) - أن موسم الصيف يشهد زيادة ملحوظة في أعداد المترددين على المدن الساحلية، وهو ما دفع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إلى التوجيه بوضع خطة متكاملة للتعامل مع هذه التغيرات، لا تقتصر على تجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات أو إعادة توزيع سيارات الإسعاف، وإنما تعتمد بشكل أساسي على الوقاية، ومنع حدوث المشكلات الصحية.

وأشار إلى أن الخطة ترتكز على عدد من المحاور، في مقدمتها رفع جاهزية المنشآت الصحية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير الخدمات الطبية من خلال العيادات المتنقلة بالقرب من أماكن المصطافين، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا مراقبة مياه الشرب وحمامات السباحة للتأكد من سلامتها، ومكافحة ناقلات الأمراض، مثل البعوض والقوارض، فضلًا عن تكثيف التوعية بالمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لآشعة الشمس.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تقديم نحو 13 ألفًا و232 خدمة طبية مجانية للمصطافين والزائرين في المدن الساحلية، استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين و 300 ألف مواطن.

وأشار إلى الدفع بـ17 عيادة طبية متنقلة مجهزة بالكامل في 7 محافظات، هي: مطروح، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، بهدف تقديم خدمات الكشف الطبي والإسعافات الأولية وخدمات الطوارئ للمواطنين والزائرين بالمناطق الساحلية.