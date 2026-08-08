مواعيد رمضان.. أرقام يجب أن تعرفها قبل انطلاق الدوري الجديد

تشهد منافسات بطولة الدورى الممتاز موسم 2026-2027 عديد التوقفات وتحديد مواعيد إقامة المباريات فى شهر رمضان المعظم.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تفاصيل ومواعيد بطولة الدوري المصري موسم 2026-2027

وتنطلق منافسات الدوري الجديد التى أعلنت عنها رابطه الأندية المحترفه رسميًا 21 أغسطس الجاري، بمشاركة 20 فريقًا.

وأكدت رابطة الأندية المحترفة أن المرحلة الأولى من المسابقة ستشهد خوض كل فريق 19 مباراة بإجمالي 190 مباراة، على أن تُقام المباريات فى تمام الساعه الخامسة والثامنة مساءا بينما تقام في تمام الساعه التاسعه والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

كما حددت رابطة الأندية المحترفة موعد إقامة مباريات الدوري الجديد خلال شهر رمضان فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وحددت رابطة الأندية يوم 20 فبراير 2027 موعدًا لانتهاء منافسات المرحلة الأولى، قبل انطلاق المرحلة النهائية يوم 8 مارس 2027

وأضافت الرابطة أن المرحلة النهائية ستقسم إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى 6 فرق تتنافس على لقب الدوري بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا يتنافسون من أجل البقاء.

ومن المقرر أن تشهد مجموعة المنافسة على اللقب إقامة 15 مباراة بينما تُقام 91 مباراة ضمن مجموعة تفادي الهبوط

وتابعت أن شهر مايو سيشهد إعلان بطل الدوري بينما يهبط 4 أندية.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز موسم 2026-2027 توقفًا للمباريات خلال أول يومين من شهر رمضان، بالإضافة إلى أول أيام عيد الفطر، وذلك في إطار التنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

مباريات الزمالك كاملة في المرحلة الأولى من بطولة الدوري

الجولة الأولى .. الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس ستاد القاهرة

الجولة الثانية.. البنك الأهلي × الزمالك يوم الأربعاء 26 أغسطس ستاد القاهرة

الجولة الثالثة .. الزمالك × منتخب السويس بتروجت يوم الاثنين 31 أغسطس ستاد القاهرة

الجولة الرابعة .. الزمالك × أبوقير للأسمدة يوم الثلاثاء 8 سبتمبر ستاد القاهرة

الجولة الخامسة .. غزل المحلة × الزمالك يوم الأربعاء 16 سبتمبر ستاد غزل المحلة

الجولة السادسة .. الزمالك × الأهلي يوم الأحد 11 أكتوبر ستاد القاهرة

الجولة السابعة ..بترول أسيوط × الزمالك يوم الثلاثاء 20 أكتوبر ستاد أسمنت أسيوط

الجولة الثامنة .. الزمالك × المقاولون العرب يوم الأربعاء 28 أكتوبر ستاد القاهرة

الجولة التاسعة ..الجونة × الزمالك الاثنين 23 نوفمبر ستاد خالد بشارة

الجولة العاشرة .. الزمالك × المصري يوم الأربعاء 9 ديسمبر ستاد برج العرب

الجولة الحادية عشرة .. سموحة × الزمالك يوم الاثنين 14 ديسمبر ستاد برج العرب

الجولة الثانية عشرة .. الزمالك × طلائع الجيش يوم الأربعاء 23 ديسمبر ستاد القاهرة

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز × الزمالك يوم الاثنين 28 ديسمبر ستاد 30 يونيو

الجولة الرابعة عشرة .. الزمالك × وادي دجلة يوم الاثنين 4 يناير ستاد القاهرة

الجولة الخامسة عشرة .. زد × الزمالك يوم الأربعاء 27 يناير ستاد القاهرة

الجولة السادسة عشرة .. الزمالك × مودرن سبورت يوم الأحد 31 يناير ستاد القاهرة

الجولة السابعة عشرة .. سيراميكا كليوباترا × الزمالك يوم الجمعة 5 فبراير ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الثامنة عشرة .. الزمالك × الشرقية إنبي يوم الخميس 11 فبراير ستاد القاهرة

الجولة التاسعة عشرة .. القناة × الزمالك يوم الخميس 18 فبراير ستاد هيئة قناة السويس