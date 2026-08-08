تحطّم مروحية كانت تقل شخصين في ولاية" يوتا" الأمريكية

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أفاد مسؤولون فيدراليون في الولايات المتحدة، يوم /الجمعة/، بتحطم مروحية كانت تشارك في جهود إخماد حريق غابات كبير في ولاية "يوتا".

وأوضح المسؤولون، حسبما أوردت وكالة "اسوشيتدبرس"، أنه لا تتوافر حتى الآن معلومات فورية عن حالة الشخصين اللذين كانا على متنها.

وكانت المروحية واحدة من 7 مروحيات تعمل على إخماد حريق في وسط "يوتا" اندلع بسبب صاعقة برق في 27 يوليو الماضي.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الحادث وقع بالقرب من مدينة "ريتشفيلد"، التي تقع على بعد حوالي 160 ميلاً (258 كيلومتراً) جنوب مدينة "سولت ليك سيتي".