تعرف على كلمات أغنية جماهير طرابزون لمحمد صلاح

قامت جماهير طرابزون التركي بالترحيب ب محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب عقب اتمام تعاقده خلال الفترة الحالية.

وجاءت كلمات أغنية جماهير طرابزون سبور لـ محمد صلاح كالتالي :

بسم الله يا الله.. محمد صلاح

سطعت شمس على شاطئ طرابزون

جاءت من مصر وأصبحت أملاً لنا

قلنا بسم الله وحمدنا الله

قد جاء صلاح أخيرًا، طال انتظارنا له

بسم الله يا ربي.. محمد صلاح

يطير بجناحيه ويسجل أهدافه يا ربي

بسم الله يا ربي قلوبنا معه

نجم طرابزون سبور أصبح معنا للأبد

وفي سياق متصل ارتفع سهم نادي طرابزون سبور التركي بشكل كبيب في بورصة إسطنبول حيث صعد بأكثر من 6% عقب انضمام النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر

وقفز سهم النادي عقب إعلان طرابزون سبور عبر منصة الإفصاح الرسمية للشركات المدرجة في تركيا بدء اتمام التعاقد مع محمد صلاح

وتنتظر إدارة نادي طرابزون تحقيق العديد من المكاسب التجارية بعد التعاقد مع محمد صلاح أبرزها زيادة مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية وارتفاع عقود الرعاية والإعلانات