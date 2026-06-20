أهلاً بالصيف .. مبادرة جديدة برعاية القومي للأمومة لحماية الطفل بالإسكندرية

التقت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز حقوق الطفل وتطوير منظومة حمايته داخل المحافظة.



وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها لمحافظ الإسكندرية لما يقدمه من دعم لأنشطة ومبادرات المجلس القومي للطفولة والأمومة، وجهوده المستمرة في تعزيز منظومة حماية الطفل بالمحافظة، مؤكدة أن التعاون المثمر بين المجلس والمحافظة يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الأطفال ورعايتهم.

واستعرضت رئيسة المجلس المبادرة التي يعتزم المجلس إطلاقها بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "أهلاً بالصيف"، والتي تستهدف رفع وعي الأطفال والأسر بحقوق الطفل والقضايا المرتبطة بحمايته، وعلى رأسها مكافحة زواج الأطفال، والتوعية بمخاطر جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، إلى جانب نشر الوعي بأهمية صحة الفتيات وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة.

وأوضحت أن اختيار محافظة الإسكندرية يأتي تزامنًا مع موسم الصيف الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من الزائرين والمصطافين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من أنشطة المبادرة ورسائلها التوعوية. وأضافت أن المبادرة من المقرر أن تنطلق اعتبارًا من منتصف شهر يوليو المقبل، وتستمر لمدة شهرين، من خلال تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الموجهة للأطفال والأسر في عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة.

كما شهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليات تطوير منظومة حماية الطفل داخل المحافظة، وأهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وحدات حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية وفرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة، بما يسهم في سرعة الاستجابة للحالات المعرضة للخطر وتقديم الدعم اللازم لها، مشيدة بالجهود التي تبذلها فرق العمل في هذا الملف.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن محافظة الإسكندرية تعد من المحافظات الرائدة في مجال حماية الطفل، لما تمتلكه من خبرات وآليات فعالة للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، فضلًا عن إطلاق مبادرات وبرامج التي تستهدف تحسين جودة حياة الأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم المختلفة.

كما أشارت إلى المبادرة التي أطلقها فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان "صحة ووعي"، والتي تستهدف دعم صحة الأطفال داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تنفيذ زيارات طبية دورية، وإجراء الفحوصات والكشوف الطبية اللازمة للأطفال، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة لهم، بما يسهم في تحسين أوضاعهم الصحية والنفسية.

ومن جانبه، رحب المهندس أيمن عطية بالدكتورة سحر السنباطي، مؤكدًا على الدور المحوري والتاريخي الذي يلعبه المجلس القومي للطفولة والأمومة في صياغة استراتيجيات حماية النشء وبناء مستقبل مصر. قائلاً : "إن الاستثمار في الطفولة ليس مجرد واجب إنساني أو التزام قانوني، بل هو الركيزة الأساسية للأمن القومي والتنمية المستدامة للدولة المصرية. نحن في محافظة الإسكندرية نضع ملف حماية الطفل ورعاية الأمومة على رأس أولوياتنا التنفيذية، ولن ندخر جهدًا في تقديم كامل الدعم اللوجستي والميداني للمبادرات القومية للمجلس. إننا نهدف إلى تحويل الإسكندرية إلى بيئة آمنة وصديقة تمامًا للطفل، خالية من كافة أشكال العنف أو الانتهاك، وسنعمل يدًا بيد مع المجلس لتجفيف منابع الظواهر السلبية مثل زواج الأطفال وختان الإناث من خلال تفعيل القانون وتكثيف الوعي المجتمعي."

وأشاد المحافظ بجهود فرع المجلس بالإسكندرية ووحدات حماية الطفل، معتبرًا إياهم "خط الدفاع الأول" عن حقوق الأطفال المعرضين للخطر، وموجهًا كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتذليل أي عقبات تواجه عملهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة الدري عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذة أميمة الشيخ، المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الإسكندرية، والدكتورة هناء السيد مدير برنامج صحة الفتيات واستشاري المجلس، والأستاذة منى مصطفى مدير عام التوثيق، والأستاذ هشام الخطيب مدير برنامج الفروع بالمجلس.