لتعزيز الرعاية والخدمات.. رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

افتتحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة الجيزة، في خطوة جديدة نحو تعزيز مظلة الحماية والرعاية والدعم للأطفال والأسر، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، وعضوي مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور كرم ملاك وميراي نسيم، والمهندس أيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، ورأفت السمان، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، والدكتورة هدى الغنام، المشرف العام على فرع المجلس بمحافظة الجيزة، والدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات واستشاري المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهشام الخطيب، مدير برنامج فروع المجلس، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة، وممثلي الجهات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن افتتاح فرع المجلس بمحافظة الجيزة يمثل محطة مهمة في مسيرة تعزيز حقوق الطفل المصري، ويأتي في إطار توجه المجلس نحو التوسع في المحافظات وتقريب خدماته من المواطنين، بما يضمن وصول خدمات الحماية والرعاية إلى الأطفال والأسر بصورة أكثر فاعلية.

وأوضحت أن الدولة المصرية أولت خلال السنوات الماضية اهتمامًا غير مسبوق بقضايا الطفولة والأمومة، انطلاقًا من إيمانها بأن بناء الجمهورية الجديدة يبدأ ببناء الإنسان، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الطفل باعتباره حجر الأساس في مستقبل الوطن. وأضافت أن القانون رقم 182 لسنة 2023 عزز مكانة المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره المجلس الوطني المعني بقضايا الطفولة والأمومة، وأكد تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الملفات وحرصها على توفير الدعم المؤسسي اللازم لحماية حقوق الأطفال وضمان تمتعهم بحقوقهم في الحماية والرعاية والتنمية والمشاركة.

وأشارت السنباطي إلى أن إنشاء فرع للمجلس بمحافظة الجيزة يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية، ويهدف إلى تعزيز الوجود الميداني للمجلس، وتطوير آليات التنسيق مع الجهات التنفيذية والشركاء المحليين، وضمان الوصول إلى الأطفال والأسر والاستجابة السريعة للقضايا والتحديات التي تواجههم. وأكدت أن محافظة الجيزة، بما تمتلكه من إمكانات بشرية ومؤسسات تعليمية وثقافية وصحية ودينية، تمثل شريكًا رئيسيًا في جهود حماية الطفل وتعزيز حقوقه.

وأضافت أن الفرع سيعمل على دعم جهود الحماية والرعاية والتنمية، والتوسع في برامج التوعية المجتمعية، وتعزيز مشاركة الأطفال ودعم الأسر، والتصدي للقضايا التي تمس الأطفال، وفي مقدمتها العنف ضد الأطفال، وعمالة الأطفال، وزواج الأطفال، وجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، إلى جانب تعزيز السلامة الرقمية للأطفال في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها العالم الرقمي. كما سيسهم في نشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بخدمات المجلس وبرامجه المختلفة، وتعزيز الاستفادة من منظومة نجدة الطفل وخط نجدة الطفل (16000) باعتبارهما من أهم آليات الحماية الوطنية للأطفال.

وأكدت رئيسة المجلس تطلعها إلى أن يكون فرع المجلس بمحافظة الجيزة نموذجًا رائدًا للتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة، ومنصة فاعلة لدعم قضايا الطفولة والأمومة، وتعزيز الوصول إلى الأطفال الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية، وتوسيع نطاق البرامج والمبادرات التي تسهم في بناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

وشددت السنباطي على أن حماية الأطفال ليست مسؤولية جهة بعينها، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، مؤكدة حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع المحافظة وأجهزتها التنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، وكافة الشركاء المعنيين، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ويوفر لهم بيئة آمنة وداعمة للنمو والازدهار.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، على دعمه الكريم وتعاونه البنّاء مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيمانه بأهمية الاستثمار في الإنسان وبناء أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية. كما توجهت بالشكر إلى هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وجميع القيادات التنفيذية والشركاء على جهودهم وتعاونهم في دعم قضايا الطفولة والأمومة وإنجاح افتتاح فرع المجلس بمحافظة الجيزة.

وأعربت رئيسة المجلس عن خالص تقديرها لأعضاء مجلس إدارة المجلس، مؤكدة أنهم شركاء أساسيون في رسم السياسات الوطنية الداعمة للطفولة والأمومة، بما يقدمونه من خبرات ورؤى تسهم في تطوير منظومة حماية الطفل وتعزيز حقوقه. كما وجهت الشكر إلى الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، وجميع العاملين به لما يبذلونه من جهود مخلصة في دعم العمل المؤسسي ومتابعة البرامج والمبادرات المختلفة.

كما أعربت عن تقديرها للدكتورة هناء إسماعيل لدعمها المستمر لأنشطة المجلس وبرامجه، ولهشام الخطيب على جهوده في تجهيز فروع المجلس بالمحافظات ومتابعته الدقيقة لمراحل إعداد فرع الجيزة، مثمنة في الوقت ذاته جهود الدكتورة هدى الغنام، المشرف العام على فرع المجلس بمحافظة الجيزة، لما قامت به من أعمال متميزة في الإعداد والتنسيق مع مختلف الجهات بالمحافظة، بما أسهم في خروج الفرع بالصورة المشرفة التي تليق برسالة المجلس وأهدافه في خدمة الأطفال والأسر.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أن افتتاح فرع المجلس بالمحافظة يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان منذ المراحل العمرية المبكرة، من خلال تعزيز خدمات الرعاية والحماية المقدمة للأطفال والأمهات، وتطوير منظومة الطفولة المبكرة بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال.

وأضاف المحافظ أن الفرع الجديد يمثل إضافة مهمة لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمحافظة، حيث يسهم في توسيع نطاق الخدمات المتخصصة وسرعة التعامل مع القضايا المرتبطة بالطفولة والأمومة، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الجهات المعنية لتنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى حماية الأطفال، ونشر الوعي بحقوقهم، ودعم استقرار الأسرة المصرية.

وفي ختام الفعالية، أهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس إلى الدكتور أحمد الأنصاري، تقديرًا لدعمه المستمر لقضايا الطفولة والأمومة وجهوده في تعزيز حقوق الأطفال بالمحافظة. كما أهدى الدكتور أحمد الأنصاري درع محافظة الجيزة إلى الدكتورة سحر السنباطي، تقديرًا لجهودها البارزة في دعم وحماية الأطفال والارتقاء بمنظومة حقوق الطفل في مصر.

وعقب الافتتاح، تفقدت الدكتورة سحر السنباطي، يرافقها محافظ الجيزة، أروقة الفرع الجديد، واطلعا على الأنشطة والخدمات التي سيقدمها للأطفال والأسر، والتي تشمل دعم ورعاية الأطفال الموهوبين وذوي الهمم، ورعاية الأطفال كريمي النسب، إلى جانب المبادرات والبرامج التوعوية التي ينفذها المجلس، ومنها مبادرة «غزل بنات»، ومبادرة «صحة فرح»، فضلًا عن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي».

وفي ختام الفعاليات، تم تكريم عدد من الأطفال المشاركين تقديرًا لمواهبهم ومشاركتهم المتميزة في الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس.