رئيسة القومي للطفولة والأمومة توجه بتدخل عاجل لحماية أربعة أطفال عُثر عليهم بمفردهم في شوارع حلوان

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بسرعة التدخل واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أربعة أطفال ظهروا بمفردهم في أحد شوارع مدينة حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حرص المجلس على سرعة الاستجابة للحالات المعرضة للخطر وتوفير الحماية والرعاية اللازمة للأطفال.

وكان المجلس قد رصد مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات دون رعاية أو إشراف من ذويهم. وأفاد أحد الأطفال خلال الفيديو بأن والدهم متوفى، فيما تقضي والدتهم عقوبة بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يواصل جهوده في رصد ومتابعة الحالات المعرضة للخطر والتدخل السريع لحماية الأطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، انطلاقًا من دوره في ضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتوفير بيئة آمنة تكفل له الحماية والرعاية اللازمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور رصد الواقعة تم تكليف أخصائي اجتماعي بالانتقال إلى موقع تواجد الأطفال للتحقق من صحة الواقعة وإعداد بحث حالة ودراسة اجتماعية متكاملة للوقوف على أوضاعهم الأسرية والاجتماعية وتحديد احتياجاتهم المختلفة.

وأضاف أن نتائج الدراسة الاجتماعية والتوصيات التي أُعدت بشأن الحالة عُرضت على نيابة حلوان الجزئية، والتي وافقت على إيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن توفير بيئة آمنة لهم وتقديم خدمات الرعاية المتكاملة وفقًا لما يحقق مصلحتهم الفضلى.

وأشار عبد الرازق إلى أن البحث الاجتماعي أسفر كذلك عن وجود شقيقين آخرين للأطفال الأربعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة والاستدلال على مكان تواجدهما لتقديم أوجه الدعم والحماية والرعاية المناسبة لهما. كما ستتولى الإدارة العامة لنجدة الطفل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال واستكمال قيدهم بسجلات المواليد.

وفي السياق ذاته، أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تندرج ضمن حالات تعريض الطفل للخطر وفقًا لأحكام المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وما نصت عليه المادة (99 مكررًا) من القانون ذاته بشأن اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لحماية الأطفال المعرضين لخطر محدق ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وناشد صبرى عثمان المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي انتهاكات أو ممارسات من شأنها تعريض الأطفال للخطر، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية الأطفال وضمان حصولهم على حقوقهم، كما دعا إلى التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل (16000)، أو عبر خدمة "واتس آب" على الرقم (01102121600)، للإبلاغ عن أي حالات تعرض الأطفال للخطر، بما يضمن سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

وثمّن المجلس القومي للطفولة والأمومة التعاون المثمر مع النيابة العامة، ممثلة في مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وكافة الجهات الشريكة، والذي أسهم في سرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأطفال وتوفير الرعاية المناسبة لهم.