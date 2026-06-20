ترامب يسخر من ميلوني بعد أزمة الصورة: طلبت استعادة صداقتنا لتحسين شعبيتها.. "لا شكرًا"

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا جديدًا بعد منشور على منصة Truth Social هاجم فيه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قائلًا إنها طلبت منه "مرارًا وتكرارًا" التقاط صورة مشتركة بهدف استعادة صداقتنا وتحسين شعبيتها السياسية.

وأضاف ترامب في منشوره: “طلبت مني مرارًا وتكرارًا التقاط صورة لاستعادة صداقتنا من أجل تحسين شعبيتها.. لا شكرًا”، في إشارة إلى رفضه الاستجابة لتلك الطلبات، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن وجود توتر في العلاقة بين الجانبين.

ويأتي هذا التصريح في ظل تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة أثارت جدلًا مؤخرًا، بينما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من جانب الحكومة الإيطالية .

