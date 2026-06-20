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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عظيم برمجي | طرح مرتقب لبورصة الهند يرفع ثروات كبار المستثمرين إلى مليارات الدولارات

لبورصة الهند
لبورصة الهند
أ ش أ

يستعد عدد من أغنى المستثمرين في الهند لتحقيق مكاسب إضافية ضخمة من حصصهم في البورصة الوطنية الهندية، بعدما تقدمت البورصة بطلب رسمي لطرح أسهمها للاكتتاب العام.


ويُعد المليارديران عظيم بريمجي وراديهاكيشان داماني من بين أكبر المساهمين في البورصة الوطنية الهندية، ورغم أن أياً منهما لم يعلن نيته بيع حصته، فإن القيمة السوقية لاستثماراتهما مرشحة للوصول إلى مئات الملايين من الدولارات، بينما تتجاوز قيمة حصة بريمجي مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.


وتبلغ القيمة التقديرية للبورصة الوطنية الهندية أكثر من 5 تريليونات روبية في السوق غير المدرجة، ما يعادل نحو 53 مليار دولار، وهو ما يشير إلى سعر إدراج يقارب 2,020 روبية للسهم الواحد، ولم يُعلن بعد موعد الطرح العام المرتقب، الذي قد يصبح الأكبر في تاريخ الهند.


وتُعد البورصة الوطنية الهندية واحدة من أقدم استثمارات الملكية الخاصة في البلاد، حيث حقق المستثمرون الأوائل فيها عوائد كبيرة بفضل أسهم المنح التي حصلوا عليها على مدار السنوات، كما ارتفعت قيمة البورصة بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي مع توسع أسواق رأس المال الهندية وازدياد مشاركة المستثمرين الأفراد.


وقال نيميش ماهيشواري، الشريك المؤسس لشركة «بيت ذا ستريت» للأبحاث المستقلة: «قليل من المؤسسات المالية في الهند استطاعت تحقيق هذا المستوى من النمو المتواصل والهادئ مثل البورصة الوطنية الهندية»، وأضاف أن المرحلة المقبلة من خلق القيمة ستعتمد على مدى نجاح البورصة في تنويع مصادر إيراداتها بعيدًا عن الاعتماد على أحجام التداول فقط.


وكان صندوق الاستثمار التابع لعظيم بريمجي قد اشترى لأول مرة حصة تبلغ 3% في البورصة عام 2008 مقابل 100 مليون دولار، وأصبح اليوم أكبر مستثمر من مكاتب إدارة الثروات العائلية بحيازته نحو 58.2 مليون سهم، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار في حال نجاح عملية الإدراج، ويبلغ صافي ثروة بريمجي، مؤسس شركة «ويبرو»، نحو 20.3 مليار دولار وفق مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات.
أما راديهاكيشان داماني، مؤسس ورئيس شركة «أفينيو سوبرمارتس»، فيمتلك 39 مليون سهم في البورصة الوطنية الهندية، قد تصل قيمتها إلى نحو 835 مليون دولار. وتبلغ ثروته الصافية نحو 17.8 مليار دولار وفق المؤشر ذاته.


ومن المتوقع أن تستفيد بعض المؤسسات من الطرح عبر التخارج من استثماراتها، ومن بينها بنك الدولة الهندي، وشركة «تيماسيك هولدينجز» السنغافورية، وشركة «مورجان ستانلي» الأمريكية.
كما من المنتظر أن يشكل الطرح مكسبًا كبيرًا للمستثمرين الأفراد، ومن بينهم نحو 190 ألف مستثمر من المواطنين الهنود وأبناء الجاليات الهندية الذين اشتروا أسهمًا في السوق غير الرسمية خلال السنوات الماضية.


ومن بين المستثمرين الأثرياء الآخرين الذين قد ترتفع قيمة استثماراتهم سونيل كانت مونجال، مؤسس مجموعة «هيرو» العاملة في قطاعي السيارات والخدمات المالية، والذي اشترى أكثر من 1.2 مليون سهم في عام 2018 مقابل نحو مليار روبية.

المستثمرين البورصة الهندية لطرح أسهمها لاكتتاب العام

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