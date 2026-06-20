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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فضل شاكر مهدد بالعمى| مضاعفات خطيرة لمرض شهير.. تفاصيل

فضل شاكر
فضل شاكر
اسماء محمد

أثار خبر اقتراب الفنان فضل شاكر، من إصابته بالعمى حالة كبيرة من الحزن بين رواد السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.. فما المرض الذي أدى لهذا؟ وما مضاعفاته الأخرى؟.

وتعرض الفنان فضل شاكر في الفتره الأخيرة إلى مضاعفات من مرض السكري أدت إلى مشاكل خطيرة بالنظر مع احتمال إصابته بالعمى، ويسبب إهمال علاج مرض السكري العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة والمزمنة لذا من المهم الاهتمام بعلاجه والنظام الغذائي المناسب لهؤلاء المرضى.

ووفقا لموقع مايو كلينك اليكم أبرز مضاعفات مرض السكري بنوعيه الاول والثاني.
مضاعفات إهمال علاج السكري
 

وتتضمن المضاعفات طويلة المدى لفرط سكر الدم غير المُعالج ما يلي:

المرض القلبي الوعائي
تلف الأعصاب (اعتلال عصبي)
تضرر الكلى أو مايعرف باعتلال الكلى السكري.

 الفشل الكلوي.

ضعف النظر والعمى: يحدث تضرر الأوعية الدموية في الشبكية (اعتلال الشبكية السكري)، وقد يؤدي هذا إلى الإصابة بالعمى.


القدم والبتر: مشكلات القدمين الناتجة عن الأعصاب التالفة أو ضعف تدفق الدم الذي يمكن أن يؤدي إلى التهابات وتقرحات خطيرة بالجلد، وقد يصل الأمر في بعض الحالات الشديدة إلى البتر.

حدوث مشكلات العظام والمفاصل:

زيادة التهابات اللثة ومشاكل الأسنان .

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