عبدالصمد ماهر: نمط الحياة الصحي يقي من مخاطر الإصابة بالأمراض

أكد عبدالصمد ماهر، الكاتب الصحفي المتخصص في ملف وزارة الصحة والسكان، أهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من الأمراض المزمنة، مشددًا على أن الالتزام بالعادات الصحية والإرشادات التوعوية يسهم بشكل كبير في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، وفي مقدمتها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وأوضح عبدالصمد ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين، ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الصحة والسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية الصحية، من خلال تقديم مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي والحد من انتشار الأمراض غير السارية.

وزارة الصحة تكثف جهود التوعية الصحية

وأشار ماهر إلى أن المبادرات الصحية التي تنفذها وزارة الصحة لا تقتصر على تقديم الخدمات العلاجية فقط، وإنما تمتد إلى الجانب الوقائي والتوعوي، باعتباره أحد أهم الركائز للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أن نشر الوعي بين المواطنين يساعد على اكتشاف العادات الصحية الخاطئة والعمل على تغييرها، موضحًا أن الوقاية تمثل خطوة أساسية في مواجهة الأمراض المزمنة التي قد تستمر لفترات طويلة وتتطلب متابعة طبية مستمرة.

الإقلاع عن التدخين خطوة أساسية

ولفت الكاتب الصحفي المتخصص في ملف وزارة الصحة والسكان إلى أن الإقلاع عن التدخين يأتي في مقدمة النصائح التي تؤكد عليها الوزارة، باعتبار التدخين من العادات التي ترتبط بالعديد من المخاطر الصحية والأمراض الخطيرة.

وشدد على أهمية ابتعاد المواطنين عن التدخين، سواء بصورة مباشرة أو من خلال التعرض المستمر لدخان السجائر، مؤكدًا أن اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الصحة وتقليل المخاطر المرتبطة به.

تقليل السكر والملح والدهون

وأكد ماهر ضرورة الاهتمام بالنظام الغذائي، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر والملح والدهون، موضحًا أن النظام الغذائي المتوازن يعد أحد أهم العوامل التي تساعد على الحفاظ على صحة الجسم والوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أهمية أن يحرص المواطن على اختيار الأطعمة الصحية والابتعاد قدر الإمكان عن العادات الغذائية غير السليمة، خاصة مع تزايد معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية المرتبطة بنمط الحياة.

30 دقيقة من المشي يوميًا

وأوضح عبد الصمد ماهر أن الحفاظ على الصحة لا يرتبط بالغذاء فقط، وإنما يشمل أيضًا ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أهمية إدخال الحركة والرياضة ضمن العادات اليومية للمواطنين.

وأضاف أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يمكن أن يكون وسيلة بسيطة للحفاظ على النشاط وتحسين صحة الإنسان، مؤكدًا أن الانتظام في ممارسة النشاط البدني يساعد على دعم الصحة العامة والوقاية من مضاعفات بعض الأمراض المزمنة.

التوعية الصحية تقلل الضغط على المستشفيات

وأكد ماهر أن التوعية الصحية تمثل أحد أهم أدوات الوقاية، موضحًا أن رفع وعي المواطنين بالممارسات الصحية السليمة يمكن أن يساهم في الحد من الإصابة بالأمراض، وبالتالي تقليل أعداد المرضى الذين يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن الاستثمار في نشر الثقافة الصحية بين المواطنين لا ينعكس فقط على صحة الفرد والأسرة، وإنما يمتد تأثيره إلى المنظومة الصحية بالكامل، من خلال تقليل معدلات الإصابة بالأمراض والحد من الضغط على المستشفيات والمنشآت الطبية.

واختتم عبد الصمد ماهر بالتأكيد على أن اتباع نمط حياة صحي والالتزام بالنصائح الوقائية يمثلان مسؤولية مشتركة، تبدأ بوعي المواطن وتدعمها جهود وزارة الصحة والسكان في مجال التوعية والوقاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.