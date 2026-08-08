منذ مشاركته منتخب بلاده بالمونديال .. رونالدو يواصل الغياب عن النصر

يستأنف نادي النصر تدريباته في العاصمة الرياض، اليوم السبت، استعدادًا للموسم الجديد، في الوقت الذي يواصل فيه قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو غيابه عن الفريق، بعد حصوله على إجازة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، لم ينضم رونالدو إلى تدريبات النصر حتى الآن، حيث لا يزال يقضي فترة الراحة الممنوحة له، على أن يعود إلى الفريق خلال الأيام المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت بعثة النصر قد عادت إلى الرياض، الأربعاء الماضي، قادمة من مدينة لشبونة البرتغالية، بعد ختام المعسكر الإعدادي الذي استمر لمدة 16 يومًا، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة بقرار من الأسترالي أنج بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق.

وخاض النصر خلال معسكره الخارجي أربع مباريات ودية، بدأها بالخسارة أمام بنفيكا «ب» بنتيجة 2-1، قبل الفوز على ميريدا بهدفين دون رد، ثم الخسارة أمام إستريلا أمادورا بنتيجة 4-2، واختتم تحضيراته بالخسارة أمام ألميريا الإسباني بهدفين نظيفين.

ويترقب الجهاز الفني للنصر عودة رونالدو، خاصة أن الفريق يدخل المرحلة الأخيرة من استعداداته قبل انطلاق الموسم، فيما يستهل «العالمي» مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة الفتح يوم 15 أغسطس الجاري على ملعب «الأول بارك».

وتأتي عودة رونالدو في مقدمة اهتمامات جماهير النصر، نظرًا إلى الدور الذي يمثله النجم البرتغالي داخل الفريق، سواء باعتباره قائدًا أو أحد أبرز عناصره الهجومية، مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.