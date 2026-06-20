على الموضة.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

نشرت الفنانة إيمان العاصي ، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت إيمان العاصي ، مرتدبه شورت جينز باللون الازرق الفاتح ، ونسقت معه توب باللون البني ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت إيمان العاصي ، تسريحة مختلفة وجذابة لشعرها البني القصير لتتناسب مع ظهورها .

ومن الناحية الجمالية تعتمد إيمان العاصي ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة إيمان العاصي