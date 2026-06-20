فستان أنيق.. جوري بكر تستعرض جمالها

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت جوري بكر ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأسود ذا تصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت جوري بكر ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدل بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر ، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر