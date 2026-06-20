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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز
كريم خالد عبد العزيز

الرفاهية لا تضمن السعادة، فكم من إنسان يملك المال والراحة المادية التي تجعله مرفهًا، لكنه لا يشعر بالإكتفاء الذي يجعله سعيدًا ويفتقد للطمأنينة والرضا، وكم من آخر يعيش حياة بسيطة، لكنه يشعر بالسعادة والسكينة والرضا.... فالرفاهية قد توفر وسائل الراحة والمتعة، لكنها لا تستطيع أن تضمن راحة النفس أو أن تمنح الإنسان المعنى الحقيقي للحياة....  لذلك فإن السعادة دون رفاهية خير من رفاهية بلا سعادة، ويا حبذا لو اجتمعتا معًا.

المال، رغم أهميته ودوره في تسهيل الحياة وتوفير العلاج والرعاية، لا يستطيع شراء الصحة بشكل مطلق أو ضمان العمر....  فقد يمتلك الإنسان ثروة كبيرة، لكنه يعاني من مرض يحرمه متعة الحياة، بينما يتمتع آخر بصحة جيدة رغم قلة إمكاناته.... فالمال وسيلة نافعة، لكنه ليس مصدرًا لكل النعم، ولا يغني عن الصحة التي تعد من أعظم الكنوز التي لا تُقدَّر بثمن.

كذلك لا يستطيع المال أن يشتري المحبة الصادقة أو احترام الناس الحقيقي.... فالمشاعر الإنسانية لا تُباع ولا تُشترى، وإنما تُكتسب بالأخلاق الحسنة والصدق والتواضع وحسن المعاملة.... وقد يحيط المال بصاحبه المنتفعون والمجاملون، لكنه لا يضمن وجود الأصدقاء الأوفياء أو المحبين المخلصين.... ولهذا تبقى السعادة الحقيقية قائمة على راحة القلب، وصحة الجسد، ومحبة الناس الصادقة، لا على مقدار ما يملكه الإنسان من مظاهر الرفاهية والثروة.

حتى بعض الزيجات التي تُبنى على المصالح المادية في زماننا الحالي لا تنجح ولا تدوم، وإن استمرت فإنها قد تفتقد الصدق والدفء الحقيقي، وتبقى قائمة على المجاملات والمظاهر أكثر من قيامها على المودة الصادقة.... فمع مرور السنوات وتقدم العمر، لا يبقى من مظاهر الجمال أو المصالح المؤقتة إلا الحب الحقيقي والشعور بالأمان والاحترام المتبادل، وهي الأسس التي تمنح العلاقة القدرة على الاستمرار والثبات الحقيقي.

وفي النهاية، تبقى السعادة الحقيقية أغلى من الرفاهية، والصحة أثمن من المال، والمحبة الصادقة أعمق من المصالح والمظاهر....  فالإنسان قد يجد الراحة في أشياء كثيرة، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا في قلب راضٍ، وجسد معافى، وعلاقات صادقة قائمة على الحب والوفاء.... وما أجمل أن تجتمع النعم المادية مع السعادة والرضا، فتكتمل للإنسان أسباب الحياة الطيبة.

السعادة الصحة المحبة

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