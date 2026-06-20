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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحانات الثانوية العامة |توضيح عاجل بشأن درجة النجاح في الدين وعدد الأسئلة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

كشفت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، تفاصيل مواصفات امتحان التربية الدينية 2026 المقرر أن يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي غدا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة ما يلي :

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. درجة النجاح في امتحان التربية الدينية 2026 

  • امتحان التربية الدينية من ٤٠ درجة. 
  • نسبة النجاح المطلوبة هي ٧٠%. 
  • الطالب يحتاج لجمع ٢٨ درجة على الأقل من أصل الـ ٤٠ درجة لكي يجتاز المادة بنجاح.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. مواصفات امتحان التربية الدينية وتوزيع الدرجات

  • امتحان التربية الدينية يتكون من ٢٥ سؤالاً، ومقسمة كالتالي:

- ١٥ سؤالاً: لكل سؤال منهم درجتان (بمجموع ٣٠ درجة).

- ١٠ أسئلة: لكل سؤال منهم درجة واحدة (بمجموع ١٠ درجات).

امتحانات الثانوية العامة 2026  .. إلغاء القصة من امتحان التربية الدينية

من جانبه علم موقع صدى البلد من مصادره المسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن القصة في مادة التربية الدينية ليست من ضمن المقررات التي ستشملها أسئلة امتحان التربية الدينية المقرر توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد غد الأحد

وقالت المصادر لصدى البلد : تم إلغاء الكتاب الإضافي (القصة) من جميع الصفوف الدراسية منذ بداية العام الدراسي الحالي ، والجدل المثار بين الطلاب حاليا سببه تداول نماذج قديمة من الأعوام السابقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 في تمام الساعة التاسعة صباحا غداً  ، بإمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم ، وكذلك لطلاب مدارس المكفوفين

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر إمتحان التربية الدينية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية بالنظامين الجديد والقديم حتى الساعة 10:30 صباحا ، بينما يستمر في مدارس المكفوفين حتى 11:30 صباحا

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