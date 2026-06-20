قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرد تاريخي.. مباراة تركيا وباراجوي تشهد أول تطبيق لتعديلات الفيفا الجديدة
قفل البوابة بسيارته.. ضبط مورد حاول اقتحام جامعة قنا وعطل الدخول
هدوء في سوق الصرف.. أقل سعر للدولار يسجل 49.77 جنيهًا للشراء
قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. إرشادات هامة في ليلة الامتحان
حادثة دهس هزت المصريين.. عقوبة المتهمين بقتل بائعة الشاي في حدائق الأهرام
أجواء حارة ورطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
أفضل أعمال شهر المحرم.. الأزهر: اغتنموه بـ5 طاعات واحذروا هذا الذنب
محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. وتفاصيل عقوبات الغشاشين
بعشرة لاعبين .. باراجواي تهزم تركيا وتبلغ خطوة نحو التأهل
رقص خادش للحياء وألفاظ خارجة .. حبس صانعة محتوى في 6 أكتوبر
أمير هشام: الأهلي يحدد مطالبه في بيع إمام عاشور بعد المونديال
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .. وتفاصيل عقوبات الغشاشين

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أصدرت الإدارات التعليمية تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد غد الأحد .

حيث قالت الإدارات التعليمية : في إطار الحرص على تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

محظورات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

  •  يمنع منعًا باتًا اصطحاب الهاتف المحمول (مفتوحًا أو مغلقًا) داخل لجنة الامتحان.
  •  يحظر إدخال الساعات الذكية أو سماعات البلوتوث أو أي أجهزة إلكترونية حديثة.
  • يمنع تداول أو تصوير أو نشر أسئلة الامتحان أو الإجابات بأي وسيلة.
  •  يحظر تبادل الأدوات أو الأوراق أو الحديث مع الزملاء أثناء الامتحان.
  •  يمنع اصطحاب أي أوراق أو مذكرات أو وسائل تساعد على الغش.

تحذيرات من اصطحاب الهاتف المحمول

  • يعد الهاتف المحمول من أخطر المخالفات داخل اللجان.
  •  يحظر حيازته أو استخدامه أثناء انعقاد الامتحان.
  •  يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طالب يضبط بحوزته هاتف محمول أو أي وسيلة اتصال إلكترونية مخالفة للتعليمات.

حالات تؤدي إلى إلغاء الامتحان والرسوب في جميع المواد 

  •  تصوير أو نشر أو تداول أسئلة الامتحان أو إجاباته بأي وسيلة.
  •  الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الاستفادة منه.
  •  الإخلال بنظام اللجنة أو تعطيل سير الامتحان.
  •  الاعتداء بالقول أو الفعل على القائمين بأعمال الامتحانات أو الطلاب.
  • مساعدة الغير في أداء الامتحان.
  •  إخفاء أو تهريب أوراق الإجابة.
  •  استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية في أعمال الغش أو الإخلال بالامتحانات.

حالات تؤدي إلى إلغاء امتحان المادة فقط 

  •  حيازة الهاتف المحمول أو أي جهاز إلكتروني داخل اللجنة.
  •  تضمين ورقة الإجابة ما يكشف شخصية الطالب أو يتضمن عبارات غير لائقة.
  •  تمزيق ورقة الإجابة أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو الهروب بها.

عقوبات الغشاشين وفقًا للقانون رقم (205) لسنة 2020

  •  الحبس من سنتين إلى سبع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من يقوم بنشر أو تداول أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
  •  معاقبة الشروع في تلك الأفعال بالحبس والغرامة وفقًا لأحكام القانون.
  •  حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان واعتباره راسبًا وفقًا للقواعد المنظمة.
  •  مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
  •  غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه لمن يحوز هاتفًا محمولًا أو أجهزة اتصال داخل اللجنة بقصد الغش أو المساعدة عليه.
امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطات من الحادث

12ساعة تحقيقات قلبت الموازين.. كيف غيرت نيابة الطفل مسار قضية دهس بائعة الشاي؟

سعر الذهب

6840 جنيهًا..آخر تحديث لسعر أكبر عيار ذهب في الصاغة اليوم

زيادة المرتبات

الحد الأدنى 8 آلاف جنيه.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

شادي زلطة

التعليم تكتشف تلاعبا بدرجات طلاب 12مدرسة دولية بمواد الهوية القومية وتحيلها للتحقيق

هدير بائعة الشاي الضحية

بتر بالساقين وشـ.ـق بالبطن ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لـ هدير بائعة الشاي

نادر وزيزو

أبصم بالعشرة.. نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن راتب زيزو في الأهلي

سعر الدولار اليوم

الأخضر يودع الـ50.. سعر الدولار اليوم بعد التراجع الكبير مقابل الجنيه

حبس الطالب والفتاة ووالده فى واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

حبس الطالب ووالده والفتاة في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

ترشيحاتنا

وزير الخارجية التونسي

وزير الخارجية التونسي: ملتزمون بدعم العمل القاري المشترك والمساهمة في إصلاح الاتحاد الإفريقي

أرشيفية

اعتقالات واقتحامات واعتداءات للمستوطنين وقوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية

أرشيفي

الهجوم بمسيرة على سفينة ترفع علم بنما في البحر الأسود

بالصور

لوك لافت.. هنا شيحة تستعرض جمالها عبر إنستجرام

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟
طبيب نفسي يشرح: كيف لا تنهار نفسيًا وأنت تستمع لقصص مؤلمة كل يوم؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا يختفي صبرنا ونصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟

طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟
طبيبة تكشف السر.. لماذا نصبح أكثر عصبية مع تقدم العمر؟ وأين يختفي صبرنا مع السنوات؟

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون
احذر في الصيف.. الكلور في المسابح قد يسبب أضرارًا خفية للبشرة والشعر لا يتوقعها كثيرون

فيديو

عريس قنا

فيديو متداول يشعل السوشيال ميديا.. عريس يدخل زفافه على ظهر حمار في قنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

المزيد