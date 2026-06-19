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قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد|كيف تتعامل مع “البابل شيت”بدون أخطاء؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد|كيف تتعامل مع “البابل شيت”بدون أخطاء؟

امتحانات الثانوية العامة 2026
امتحانات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

ساعات قليلة وينطلق رسميا ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، حيث ينطلق رسميا بعد غد الأحد الموافق 21 يونيو 2026.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية بعد غد الأحد امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وهي مواد غير مضافة للمجموع .

ومن جانبها ، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شرحا تفصيليا مبسطا لطريقة الإجابة في “البابل شيت” في  امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الثانوية العامة 2026 تتكون من جزئين ، جزء خاص بالأسئلة الموضوعية "البابل شيت" وجزء خاص بالأسئلة المقالية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن البابل شيت ، هو نموذج لإجابة امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد MCQ وذلك عن طريق تظليل الدائرة التي تناظر الإجابة على السؤال في كراسة الإجابة

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن شكل تصميم ورقة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2026 تنقسم الاختيارات إلى ( أ - ب - ج - د ) للمدارس العربية ، ولمدارس اللغات ( A - B - C - D )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : قبل البدء في الإجابة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، لابد من تسجيل البيانات في ورقتي الإجابة والاسئلة وذلك بخط واضح و جيد وبقلم أزرق جاف ( الاسم - اسم المدرسة - الإدارة التعليمية - رمز نموذج الامتحان بطريقة صحيحة و واضحة )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بالنسبة لطلاب المدارس العربي ستكون نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 في نماذج ( أ - ب - ج - د ) أما بالنسبة لطلبة المدارس اللغات تكون النماذج ( A - B - C - D )

تظليل رقم الجلوس المكون من 7 أرقام

وأضافت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني : لابد في امتحانات الثانوية العامة 2026 من تظليل رقم الجلوس المكون من 7 أرقام ، فمثلا لو رقم الجلوس 1830264 يكون على الطالب كتابة وتظليل  الرقم بالترتيب

تظليل الدائرة المعبرة عن الإجابة بالكامل


وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب الثانوية العامة 2026 ، على أنه في البابل شيت على الطالب اختيار و تمييز الدوائر في ضوء النموذج المخصص له ، وعليه تظليل الدائرة المعبرة عن جوابه بالكامل حيث لن يعتد بأي علامات أخرى ، وعليه أن يظلل بالقلم الجاف الأزرق تظليل كامل للدائرة ، وممنوع استعمال الكوريكتور

لتغيير الإجابة .. وضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وإعادة تظليل الإجابة الصحيحة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إذا أراد الطالب تغيير إجابته التي تم تظليلها ، عليه أن يضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وإعادة تظليل الإجابة الصحيحة

وأخيراً قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حالة ترك اجابتين مظللتين دون تجاهل وضع علامة × على الإجابة الخاطئة تلغي درجة السؤال للطالب

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