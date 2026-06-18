قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو بـ72 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس بالأسواق
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنميةالمستدامة
كأس العالم: دياز أفضل لاعب سجل هدفا وصنع آخر في لقاء كولومبيا وأوزبكستان بالمونديال
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |"الدين والتربية الوطنية" الأحد بلا أسئلة مقالية
وزير الزراعة: مبادرة "القرية المنتجة" تنقل الريف المصري من مرحلة الاستهلاك إلى التصدير
قلق وتوتر.. توافد طلاب الثانوية الأزهرية على لجان امتحان التاريخ اليوم | فيديو وصور
إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عرض الأهلي لضم علي محمود وشروط إنبي
أهمية أذكار الصباح والمساء وأثرها .. احرص على التحصين اليومي
30 صورة ترصد تجهيزات استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026
روته : الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة
الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة.. شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة
كأس العالم| غانا وكوت ديفوار الأبرز.. نتائج متباينة للمنتخبات الأفريقية بالجولة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

922 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة الأحد|والتعليم تمنع الموبايل والإلكترونيات باللجان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا بعد يومين فقط ، حيث تبدأ الامتحانات رسميا الأحد القادم الموافق 21 يوينو 2026

 امتحانات الثانوية العامة 2026

واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات الوزارة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 مشددًا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال الامتحانات وضمان انتظامها، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

إجراء جديد في امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لأول مرة تقرر هذا العام عقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بنظام المجمعات ، التى ستضم عددا من لجان الامتحانات بداخلها بما يحقق مزيدًا من الانضباط والتنظيم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن نظام مجمعات سير امتحانات الثانوية العامة 2026 يسهم في تقليل عدد اللجان، بما يسهم على إحكام السيطرة والمتابعة الدقيقة داخل اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أن عدد المجمعات الامتحانية يبلغ 613 مجمعا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.

921 ألفًا 709 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2026

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألف و٣٠٦ طلاب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى.

 إجراءات وآليات رقابية وتقنية لمواجهة مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2026

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية استعدادا لمنظومة الامتحانات، ومواجهة أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، من خلال تطبيق إجراءات وآليات رقابية وتقنية حديثة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشدد الوزير أنه لا تهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بحق كل من يخل بضوابط الامتحانات، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

 إحكام إجراءات التفتيش ومنع الموبايل

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل الكترونية ، و تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان لضمان انضباط العملية الامتحانية
 

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص مداخل ومخارج مستقلة لكل لجنة داخل المجمعات الامتحانية لتيسير اجراءات التفتيش ودخول وخروج الطلاب ، و منع بقاء أي طالب داخل اللجنة أو محيطها فور انتهاء الامتحان
 

تأمين لجان الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين لجان الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 ماراثون امتحانات الثانوية العامة امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض والدواجن

تغيرات مفاجئة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق الآن.. وهذا ثمن البانيه

سعر الذهب

هبوط جديد .. تراجع في سعر الذهب محليا وعالميا الآن

ممدوح عباس

ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات

السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

صورة أرشيفية

مصر أبرز المتضررين.. خبير تحكيمي يفجر مفاجآت مونديال 2026

ترامب

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

الاهلي

صفقات من إنبي.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم علي محمود وأقطاي وحامد عبدالله

ممدوح عباس

بتكلفة 38 مليون دولار.. ممدوح عباس يكشف مفاجأة عن استاد الزمالك بأكتوبر

ترشيحاتنا

تدريبات منتخب مصر

كأس العالم: منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمباراة نيوزيلندا في الجولة الثانية

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن مفاجأة جديدة في ملف أرض الزمالك بـ6 أكتوبر

ميسي

بعد ثلاثية الجزائر.. إبراهيم عبد الجواد يصف ميسي بالظاهرة غير البشرية

بالصور

قبل الكشف عنها رسميا.. نيسان سكايلين 2026 تجسد استراتيجية التطوير السريع

نيسان سكايلين
نيسان سكايلين
نيسان سكايلين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

المزيد