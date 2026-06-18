922 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة الأحد|والتعليم تمنع الموبايل والإلكترونيات باللجان

يستعد طلاب الثانوية العامة لبدء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 رسميا بعد يومين فقط ، حيث تبدأ الامتحانات رسميا الأحد القادم الموافق 21 يوينو 2026

امتحانات الثانوية العامة 2026

واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات الوزارة استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 مشددًا على أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة في توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة للطلاب، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف انتظام تسيير أعمال الامتحانات وضمان انتظامها، مؤكدًا أن امتحانات هذا العام ستكون في مستوى الطالب المتوسط، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب من خلال تخصيص نسبة من الأسئلة لقياس مهارات التفكير والتميّز لدى الطلاب المتفوقين.

إجراء جديد في امتحانات الثانوية العامة 2026

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لأول مرة تقرر هذا العام عقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بنظام المجمعات ، التى ستضم عددا من لجان الامتحانات بداخلها بما يحقق مزيدًا من الانضباط والتنظيم.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن نظام مجمعات سير امتحانات الثانوية العامة 2026 يسهم في تقليل عدد اللجان، بما يسهم على إحكام السيطرة والمتابعة الدقيقة داخل اللجان الامتحانية.

وأشار إلى أن عدد المجمعات الامتحانية يبلغ 613 مجمعا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي، مقارنة بـ2150 لجنة خلال العام الماضي.

921 ألفًا 709 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2026

وأضاف أن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات بالنظامين الجديد والقديم، حيث يبلغ عدد طلاب النظام القديم ٣٤٠٣ طلاب، بينما يصل عدد طلاب النظام الجديد إلى ٩١٨ ألف و٣٠٦ طلاب، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى.

إجراءات وآليات رقابية وتقنية لمواجهة مخالفات امتحانات الثانوية العامة 2026

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية استعدادا لمنظومة الامتحانات، ومواجهة أي تجاوزات أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية، من خلال تطبيق إجراءات وآليات رقابية وتقنية حديثة تتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وشدد الوزير أنه لا تهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات داخل اللجان الامتحانية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بحق كل من يخل بضوابط الامتحانات، وذلك لضمان تحقيق الانضباط الكامل وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

إحكام إجراءات التفتيش ومنع الموبايل

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إحكام إجراءات التفتيش قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل الكترونية ، و تكثيف أعمال المتابعة داخل اللجان لضمان انضباط العملية الامتحانية



وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تخصيص مداخل ومخارج مستقلة لكل لجنة داخل المجمعات الامتحانية لتيسير اجراءات التفتيش ودخول وخروج الطلاب ، و منع بقاء أي طالب داخل اللجنة أو محيطها فور انتهاء الامتحان



تأمين لجان الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب

كما أكد الوزير محمد عبد اللطيف على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتأمين لجان الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منتظمة وآمنة.