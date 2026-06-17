هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

نفت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية بالجيزة ، كل ما تم تداوله بشأن تحميل أولياء الأمور أعباء مالية لتوفير مستلزمات وتجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

حيث قالت إدارة حدائق أكتوبر التعليمية في بيان رسمي لها : لا صحة لما تم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بتحمل أولياء الأمور أعباءً مالية لتوفير مستلزمات وتجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة 2026

وأكدت أسماء صلاح"وكيل إدارة حدائق أكتوبر التعليمية : تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 مسؤولية الجهات التعليمية المختصة، و جميع الإستعدادات الخاصة باللجان تتم من خلال الإدارة التعليمية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء أو مساهمات مالية من أي نوع.

وقالت وكيل إدارة حدائق أكتوبر التعليمية : نؤكد أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يعبر عن الإجراءات الرسمية المتبعة، ولذا نهيب بالجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة..

وكانت قد تابعت وكيل إدارة حدائق أكتوبر التعليمية صباح اليوم جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بحدائق أكتوبر لإستقبال امتحانات "الدور الأول لإتمام الشهادة الثانوية العامة" لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥ والتي من المقرر إنطلاقها يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٦/٦/٢١

و شملت المتابعة التأكد من جاهزية اللجان من كافة الجوانب، من حيث النظافة العامة ونظافة دورات المياه ، وسلامة الإضاءة والتهوية والمراوح، وصلاحية الأثاث المدرسي بحيث يكون كافي ومناسب للمرحلة العمرية لطلاب الثانوية العامة، ومراجعة مخارج الطوارئ واشتراطات الأمن والسلامة، والتأكد من جاهزية غرف حفظ أوراق الأسئلة ، فضلًا عن متابعة أعمال النظافة والتجميل داخل المدارس ومحيطها، بما يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة تسهم في تحقيق الانضباط وتوفير أقصى درجات الراحة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

كما تم التأكيد على تهيئة كافة اللجان بالشكل الأمثل، والتأكد من توافر كافة الإمكانات اللازمة، وتوفير سبل الراحة للطلاب، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.