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30 صورة ترصد تجهيزات استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

30 صورة ترصد تجهيزات استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026

استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026
استراحات رؤساء لجان ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2026
ياسمين بدوي

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية ، أنه تم تجهيز استراحات رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 206 والمراقبين الأوائل على أعلى مستوى، مشددة على توفير كافة سبل الإقامة والإعاشة اللائقة لهم.

وقالت المديريات والإدارات التعليمية : لقد تم الانتهاء من تجهيز الإستراحات على أعلى مستوى، مع توفير الأثاث المناسب، ومستلزمات الإقامة، وأعمال النظافة والتطهير، والتأكد من جاهزية جميع المرافق والخدمات، بما يليق بمكانة السادة القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، كما تم مراعاة قرب موقعها من لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 

 وتم التشديد على مشرفى استراحات الثانوية العامة 2026 ، بتذليل كافة العقبات والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم 

وكانت قد وجهت الدكتورة وفاء محمد رضا وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اللجنة الثلاثية لمتابعة جاهزية استراحات أعضاء لجنة سير امتحانات الثانوية العامه 2026 بجميع الإدارات التعليمية علي مستوي المحافظة .

وتابع محمود العبد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعضو اللجنة الثلاثية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وبحضور محمد علي عيد مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية للوقوف علي آخر التجهيزات لإستراحات السادة أعضاء لجان سير الثانوية العامة  ، حيث تابعت اللجنة جاهزية إستراحة المعلمين الملحقة بمدرسة السادات الثانوية بنات “رجال” إستراحة مدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الابتدائية “سيدات” ، وتم تجهيز خمسون سرير بالمشتملات ، كما تم توفير سبل المعيشة والإستقرار والراحة لأعضاء لجنة سير الامتحانات .

وفي سوهاج ، تفقد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عدداً من إستراحات الثانوية العامة 2026 ، للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية اللازمة للسادة الملاحظين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان من مرافق وتشمل صرف صحى ومياه وكهرباء ، فضلا عن توافر وسائل الإقامة والإعاشة بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لأداء مهامهم المكلفين بها خلال فترة الامتحانات

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 الأحد

ومن المقرر أن ينطلق رسميا ماراثون  امتحانات الثانوية العامة 2026 من يوم الأحد القادم الموافق 21 يونيو 2026 

ويبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  بإمتحانات المواد غير المضافة للجموع ، حيث يؤدي الطلاب يوم الأحد القادم امتحاني التربية الدينية و التربية الوطنية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

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