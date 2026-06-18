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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 |"الدين والتربية الوطنية" الأحد بلا أسئلة مقالية

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، مشددة على انطلاقه رسميا الأحد القادم

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الأحد المقبل امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية وهي مواد غير مضافة للمجموع .

“مفيش” أسئلة مقالية 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للمواد غير المضافة للمجموع في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، فلا يوجد بها أسئلة مقالية  ، حيث ستكون جميع أسئلتها اختيار من متعدد فقط.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بناءا على ذلك سيتسلم الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمواد غير المضافة للمجموع ورقة إجابة فقط بابل شيت

وكانت قد استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر فيديو توعوي، الإرشادات والخطوات الواجب على طلاب الثانوية العامة الإلتزام بها أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

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الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

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الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

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الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 مدارس ستيم الفرصة الثانية

السبت 4 يوليو :اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية ) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)

الأحد 5 يوليو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الاثنين 6 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) + مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية

الأربعاء 8 يوليو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء )

السبت 11 يوليو : مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية ) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية )

الاثنين 13 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء )

الأربعاء 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

السبت 18 يوليو : مقاييس المفاهيم (الاحياء ) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)

الاثنين 20 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)  + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الأربعاء 22 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية

الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى

الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية

الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية

الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية

الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية

الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 

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