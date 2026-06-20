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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل إنطلاق ماراثون الثانوية العامة 2026 غداً.. إرشادات هامة في ليلة الامتحان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تنطلق غدا الأحد امتحانات الثانوية العامة 2026 في جميع محافظات الجمهورية لطلاب النظامين الجديد والقديم وطلاب مدارس المكفوفين

 وفي هذا الإطار قدم خبراء التعليم عددا من النصائح الهامة التي يجب على طلاب الثانوية العامة 2026 اتباعها اليوم في ليلة الامتحان

حيث أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك أمور يجب مراعاتها ليلة كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 وهي :

  • الحرص على النوم مبكراً والحصول على قدر كاف من الراحة؛ لأن النوم الجيد يساعد على التركيز والتذكر أثناء الامتحان.
  •  تجنب النوم أثناء النهار أو تناول المنبهات والكافيين؛ لأن كل ذلك قد يسبب الأرق والسهر ليلا.
  •  تقليل استخدام الأجهزة الرقمية قدر الإمكان، ويُفضل الابتعاد عنها خلال الساعات الأخيرة قبل الامتحان للحفاظ على التركيز والبعد عن التشتت والإرهاق الذهني.
  •  الاهتمام بتناول الوجبات الغذائية الصحية المتوازنة، دون تفريط يسبب الجوع والتشتت، أو إفراط يسبب التكاسل.
  •  التركيز على مراجعة الأجزاء المهمة من المنهج أو التي تحتاج إلى تثبيت، وتجنب محاولة مراجعة المنهج كاملا في اليوم السابق للامتحان.
  •  تجنب مذاكرة أي دروس جديدة ليلة الامتحان، والتركيز على المراجعة الخفيفة فقط.
  •  الاعتماد في مراجعة ليلة الامتحان على نفس المذكرات التي اعتاد الطالب المذاكرة منها طوال العام، وعدم استخدام مذكرات أو كتب جديدة قد تسبب التشتت.
  • تجنب الإنصات إلى المصادر غير الموثوقة للحصول على  المعلومات المتعلقة بتعليمات الامتحانات، واللجوء إلى المصادر الموثوقة فقط.
  •  تحضير الطالب وإعداد جميع أدواته الخاصة بالامتحان قبل النوم (رقم الجلوس،  المسطرة، أكثر من قلم جاف، قلم رصاص احتياطي، مناديل، وغيرها).
  • تجنب مناقشة تفاصيل الامتحان مع الزملاء قبل النوم، خاصة التوقعات والشائعات حول صعوبة الأسئلة أو تسريبها؛ لأن كل ذلك يكون غير حقيقي  ويزيد القلق والتوتر.
  • الحرص على الذهاب مبكرا إلى اللجنة للتعرف على مكانها؛ وتجنب أي تأخير ناتج عن ازدحام الطرق.
  •  توفير الوالدين جوا من الهدوء داخل المنزل، وتجنب أداء أي مهام تمثل إزعاجا للطالب، مثل رفع صوت التلفاز أو الهاتف المحمول أو تغيير أماكن الأثاث، وغير ذلك.
  •  تجنب توبيخ الطالب على أي تقصير منه أو مقارنته بالآخرين؛ بل يجب دعمه وتشجيعه فقط.
  • مشاركة الطالب في الامتناع عن أي أنشطة ترفيهية أو التقليل منها قدر الإمكان
  •  تجنب الخلافات الأسرية داخل المنزل.
  •  احتواء الطالب وقت قلقه وتوتره، وتوعيته بأن تلك المشاعر طبيعية في فترة الامتحانات.
  •  الحفاظ على الهدوء والثقة بالنفس والتفاؤل، وتوعية الطالب أن الاستعداد الجيد للامتحان لا يعني المذاكرة حتى آخر لحظة، بل يعني الوصول إلى الامتحان بنفسية هادئة وتركيز مرتفع.

ومن جانبه حذر الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي ،وأستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، من الأخطاء التي يجب تجنبها ليلة أي امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 .

حيث قال الدكتور عاصم حجازي : هناك بعض الأخطاء يرتكبها طلاب الثانوية العامة 2026 ، في ليلة الامتحان وتتسبب في ضياع تركيزه وتفقده درجات في الامتحان ومنها :

  •  السهر لفترات متأخرة والنوم متأخرا وهذا يعد من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الطلاب وتتسبب في فقدان التركيز وخمول الذهن أثناء الامتحان في اليوم التالي .
  •  إجراء مناقشات حول المادة مع الزملاء وخاصة مع تداول الإشاعات والتعليقات السلبية والتشاؤم .حيث يؤدي ذلك لزيادة التوتر والقلق .
  •  محاولة إنهاء المنهج كاملا ومذاكرته من البداية للنهاية مرة أخرى حيث إن ذلك فضلا عن كونه مرهقا للذهن فإنه يتسبب في زيادة التوتر والاولى أن يراجع الطالب النقاط الصعبة والعناصر الأساسية ويكثر من حل الأسئلة والتطبيقات .


 

  •   الاهتمام فقط بمراجعة النقاط البارزة والتي ذاكرها الطالب جيدا وهذا خطأ بل الأولى مراجعة النقاط الصعبة والتي يجد الطالب أنه يحتاج لمراجعتها .
  •  الإفراط في تناول المنبهات فإنها تتسبب في اضطراب النوم وضعف التركيز وزيادة القلق .
  •  تداول وتصديق الشائعات حيث إن ذلك يغذي القلق ويضعف عزيمة الطالب ويقلل ثقته بنفسه .
  • عدم الاهتمام بالتخطيط ليوم الامتحان من حيث موعد الاستيقاظ وكيفية الوصول ومتطلبات حضور الامتحان فإن ترتيب ذلك وتجهيزه يسهم في تقليل التوتر في يوم الامتحان .
  •  تركيز الطالب على ما لم يذاكره بدلا من التركيز على ما ذاكره بالفعل حيث ينظر إلى نصف الكوب الفارغ فيزداد توتره والأولى أن يركز  على ما تم إنجازه بالفعل .
  •  اللجوء لحل امتحانات صعبة جدا قبل النوم مباشرة فإن ذلك يعوق النوم العميق ويزيد الشعور بالقلق .
  •  إقحام الطالب نفسه في سباق مزعوم مع الزملاء وإجبار نفسه على عدم النوم حتى الانتهاء من الامتحان والصواب ان النوم مهم وضروري لأداء الامتحان بكفاءة .


 

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