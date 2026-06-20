الخارجية الإيرانية تكشف عن سبب توجه وفد التفاوض إلى سويسرا | تفاصيل

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الوفد الإيراني توجه لسويسرا لمتابعة تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته وليس للمشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق نهائي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية السويسرية، السبت، استمرارها في توفير بيئة سرية وموثوقة لتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التفاهمات بين الجانبين ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن منتجع بورجنشتوك السويسري لا يزال يمثل منصة مناسبة لاستضافة اللقاءات والمشاورات الدبلوماسية، في ظل ما تتمتع به سويسرا من سجل طويل في الوساطة الدولية واحتضان المفاوضات الحساسة.