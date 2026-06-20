ترامب: ميلوني رفضت استخدام أمريكا المدرجات الجوية الإيطالية خلال الحرب مع إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني،لن تستطيع بعد اليوم مصادقة واشنطن لتحسين شعبيتها، و ذلك في ظل توتر العلاقات بينهما مؤخرا.

و قال ترامب عبر منصة تروث سوشيال:" طلبت مني رئيسة وزراء ايطاليا، جورجيا ميلوني، مرارا و تكرارا أن التقط معها الصور في قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا، إن شعبيتها تقل في إيطاليا ربما بسبب رفضها مساعدة الولايات المتحدة، الدولة التي تكن حبا صادقا لإيطاليا وتحميها، في مسألة منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية أو تطويرها".

و تابع ترامب “أن هذا الموقف يتعارض حتى مع موقف حلف شمال الأطلسي. أنها لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام المدرجات الجوية على الأراضي الإيطالية خلال فترة الصراع مع إيران، وذلك رغم الضخ الأمريكي لمليارات الدولارات في دفاعات إيطاليا وغيرها من حلفاء حلف شمال الأطلسي”.

و أضاف ترامب "و الان بعد هزيمة الولايات المتحدة لإيران تريد أن تعود صديقة للولايات المتحدة مرة أخرى، لرفع شعبيتها، لا شكرا".