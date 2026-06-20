ترامب: إيران هُزمت عسكريًا تمامًا وحربنا حققت نجاحًا كبيرًا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما وصفه بنجاح الحرب الأمريكية ضد إيران، مؤكدًا أن طهران "أفلتت من العقاب على القتل لمدة 47 عامًا، إلى أن أتيتُ، وعندها تغيّر كل شيء".

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" اليوم "السبت"، إن "اليساريين المتطرفين والديمقراطيين يدركون مدى نجاحنا في حربنا ضد إيران"، مضيفًا أن إيران "هُزمت عسكريًا تمامًا".

كما انتقد الرئيس دونالد ترامب سلفه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، معتبرًا أنه "استمر في منح إيران مليارات الدولارات نقدًا"، على حد تعبيره، مضيفًا أن الجيش الأمريكي في ذلك الوقت لم يُستخدم "بالشكل الذي كان ينبغي لكبح جماح إيران"، التي وصفها بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم".