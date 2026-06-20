3 ليالٍ من الاحتفال.. دوا ليبا تكشف صورًا جديدة من زفافها على كالوم تورنر | صور

شاركت نجمة البوب دوا ليبا جمهورها لقطات خاصة من احتفالات زفافها على الممثل البريطاني كالوم تورنر عبر حسابها على موقع انستجرام ، كاشفة عن تفاصيل الأيام التي جمعت العائلة والأصدقاء المقربين .

وكانت دوا ليبا قد عقدت قرانها مدنيًا مطلع يونيو الماضي في العاصمة البريطانية لندن، داخل مبنى "أولد ماريلبون تاون هول"، قبل أن تختار جزيرة صقلية الإيطالية لاستكمال الاحتفالات، التي امتدت على مدار ثلاث ليالٍ وسط أجواء اتسمت بالخصوصية.

وتعود بداية قصة الحب بين دوا ليبا وكالوم تورنر إلى يناير 2024، قبل أن يعلنا خطوبتهما رسميًا في يونيو 2025 عبر مجلة "بريتيش فوج"، لتتوج علاقتهما أخيرًا بالزواج.

كالوم تورنر

ويعد كالوم تورنر واحدًا من أبرز الوجوه البريطانية التي فرضت حضورها خلال السنوات الأخيرة، بعدما لفت الأنظار بعدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، كما تصدر اسمه مؤخرًا التكهنات الخاصة بالمرشح الأقرب لتجسيد شخصية العميل الشهير "جيمس بوند" في الأجزاء المقبلة من السلسلة.

دوا ليبا

أما دوا ليبا، فنجحت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أكبر نجمات البوب عالميًا منذ انطلاقتها، خاصة بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنية "Be The One"، لتواصل بعدها حصد النجاحات والأرقام القياسية، وتصبح من أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى العالمية.