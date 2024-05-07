عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نجمة البوب العالمية دوا ليبا تصدر ألبومها المنتظر "التفاؤل الجذري"

صدى البلد

أصدرت نجمة البوب العالمية دوا ليبا ألبومها الغنائي الجديد "Radical Optimism" والذي يعتبر الثالث في مسيرتها الفنية وذلك بعد حملة كبيرة من التشويق، حيث يضم الألبوم الجديد 11 أغنية، منها أعمال سبق وأصدرتها في الأسابيع الماضية وحققت نجاحاً كبيراً مثل " Illusion"، " Training Season"، و "Houdini" بالإضافة إلى أعمال جديدة تنشر لأول مرة.

تقول دوا ليبا الحائزة على 3 جوائز جرامي و7 بريت : لقد كتبت هذا الألبوم خلال فترة كنت فيها غير مرتبطة، كنت أذهب دائمًا إلى الأستوديو مع بعض القصص المضحكة، وكانت جميعها مصدر إلهامي لأغانٍ مختلفة، هناك حرية وصدق لم أتمتع بهما من قبل في هذا الألبوم الذي عملت فيه مع فريق محترف ضم كل من: Caroline Ailin, Danny L. Harl, Tobias Jesso Jr   و Kevin Parker.

يتضمن 12 أغنية.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "أنا سكتين"

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

تضيف دوا ليبا حول مرحلة إنتاج الألبوم: الجميع في فريق العمل كان متعاون، وطرق عملهم تبلورت بشكل جيد، كأصدقاء وموسيقيين، كنا منفتحين جدًا مع بعضنا البعض، وشعرت أنه في تلك الغرفة، يمكن أن أخاطر وأتحدث بحرية عن تجاربي، لقد بدت الموسيقى غنية ومثيرة للغاية، وأردت أن أغوص فيها وأكون جزءً من ذلك.

وتصف دوا ليبا موسيقى ألبومها الجديد بأنها "موسيقى البوب المخدرة"، مشيرة إلى أن هناك مزيجًا من الأصوات والموسيقى المختلفة، وعندما تستمع إليها وعينيك مغمضتين، فإنها تفتح لك عالماً خيالياً ممتعاً للغاية.

الألبوم مستوحى من رحلة دوا ليبا لإكتشاف نفسها، ويعكس حالة الفرح والسعادة بعد وضوح مواقف كانت تعتبر غير قابلة للمواجهة في السابق، كما ان حالات الفراق الصعبة والبدايات الضعيفة التي كانت تدمر نفسية الإنسان في الماضي، من الممكن ان تصبح محطات مهمة عندما تختار التفاؤل والتقدم في عالم مليء بالفوضى.

هذا وأعلنت مؤخرًا عن الجولة الأولى من مواعيد الجولات بعد إصدار ألبوم Radical Optimism مع عروض في برلين و Pula و Nimes في شهر يونيو المقبل، وقد بيعت جميع التذاكرها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم دوا ليبا عرضًا في قاعة ألبرت الملكية الشهيرة في لندن يوم 17 أكتوبر، وقد بيعت كامل تذاكر معظم الحفلات بوقت سريع.


 

جوائز جرامي موسيقى البوب الفرح والسعادة موسيقي شهر يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز باكية: أنا مش بحب العوضي أنا بعشقه.. وتكشف عن سبب الطلاق الحقيقي

قبل الرحيل عن ليفربول.. محمد صلاح على رادار 3 أندية كبرى| تفاصيل

مصدر رفيع المستوى: الوفد المصري حذر إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح

صدى البلد يدق ناقوس الخطر .. أزمة مرتقبة في حج 2024

لجنة الحكام تتجه لمعاقبة الحكم محمود البنا بسبب لقاء الزمالك وسموحة

تريند جامعة المنصورة| حقيقة فيديو رقص الطالبات الذي انتشر على مواقع التواصل.. تفاصيل

معملتش حاجة‏.. المتهم بهتـ.ك عرض واغتـ.صاب الطفلة السودانية يفجر مفاجأة أمام المحكمة

84 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024

ترشيحاتنا

عايز ولادي من النصابة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة

بعد قرار الحبس.. ترحيل مجدى شطة من النيابة لـ سجن النهضة| صور

قرار عاجل من النيابة ضد مطرب المهرجانات مجدى شطة.. صور

«إنتي طالق».. حالات لا يقع فيها رغم النطق به.. القانون يجيب

تزامنا مع اقتحام رفح.. أنباء عن الانتهاء من الرصيف البحري قبالة غزة غدا

سدد الكفالة.. الإفراج عن عصام صاصا من قسم الطالبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيل يهرب من السيرك لـ شوارع مونتانا الأمريكية.. فماذا حدث؟

الأخيرة أخطرهم.. التهاب البنكرياس يصيبك ب 7 مضاعفات خطيرة

بفضل حملات المقاطعة.. هبوط أسعار اللحوم بالأسواق.. وهذه أسعار الأضاحي

أمراض الأظافر.. أشهر عدوى بكتيرية تصيبها وأسبابها

فيديو

حلا الترك تطرح كليب أغنية أحلا.. شاهد

مى حلمى تروى كواليس رفضها الظهور مع محمد رشاد بمقلب رامز جلال

زلزال قوي.. العالم الهولندي يحذر مجددا من هزة أرضية ويكشف عن موعدها

أحدثهم محمد عبده.. نجوم أصيبوا بسرطان البروستاتا وتعافوا منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ