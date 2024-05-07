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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يتضمن 12 أغنية.. إليسا تطرح ألبومها الجديد "أنا سكتين"

صدى البلد

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرح اليوم الفنانة إليسا الجديد ، والذي يحمل اسم سكتين، حيث ظهرت على بوستر الالبوم وهي ترتدي فستانا أسود . 

وتتضمن ألبوم إليسا الجديد سكتين ، 12 أغنية منها أغنية انا بتمايل، والذي سبق وأن طرحتها إليسا بشكل منفرد . 

 

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وكانت المطربة إليسا تبرعت بفستانين قامت بارتدائهما في أشهر حفلاتها وذلك بمزاد  لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ودخل الفستانان في مزاد خيري بحفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر،  بولاية نيو چرسي الأمريكية.

وأحيا الحفل المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور ٣٥٠٠ شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

وتضمن الحفل مزادًا خيريًا يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز   والفنانة لبلبة والفنانة سعاد حسني وزوجة الفنان جورج سيدهم وأحمد حلمي.

الفنانة اليسا المطرب أحمد سعد روتانا للصوتيات والمرئيات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات شركة روتانا للصوتيات شركة روتانا

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