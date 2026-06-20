حسين فهمي باكيا: رفضت المشاركة في التظاهرات ضد مبارك لهذا السبب

كشف النجم حسين فهمي عن تفاصيل علاقته بالرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، مؤكداً أنها كانت علاقة جيدة وممتدة، وهو ما دفعه إلى رفض المشاركة في التظاهرات التي خرجت ضد الرئيس الأسبق خلال أحداث يناير 2011.

وأضاف فهمي خلال حديثه مع الإعلامية راندا أبو العزم كنت في منزله قبل الثورة بأيام ولم يكن من الممكن أن أشارك في المطالبه بعزله، وللأسف عدداً كبيراً من الأشخاص الذين أحاطوا بمبارك واستفادوا من تلك العلاقة على مدار سنوات حكمه، وحقق بعضهم مكاسب وثروات كبيرة، سرعان ما غيروا مواقفهم مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية.

وأوضح فهمي أن كثيرين ممن كانوا قريبين من النظام في ذلك الوقت سارعوا إلى إعلان مواقف مناهضة للرئيس الأسبق فور تصاعد الأحداث، رغم ما جنوه من منافع خلال سنوات حكمه، معتبراً أن بعض هذه المواقف كان أقرب إلى مجاراة المزاج العام والاستفادة من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد آنذاك.

وأكد الفنان المصري أن مواقفه خلال تلك المرحلة كانت نابعة من قناعته الشخصية، مشدداً على أنه فضّل التمسك بموقفه وعدم الانسياق وراء ما وصفه بمحاولات "ركوب الموجة"، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات حسين فهمي خلال حوار تلفزيوني تناول فيه جوانب من مسيرته الفنية ومحطات مختلفة من حياته، إلى جانب رؤيته لعدد من الأحداث السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.