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الإشراف العام
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ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

ياسر إبراهيم عبيدو
ياسر إبراهيم عبيدو

إن الكتابة في ذكرى الهجرة النبوية المباركة ليست محض سياحة تاريخية في بطون الكتب، بل هي استدعاء لروح التغيير والنهوض الحضاري. وحين نتأمل هذه الذكرى برصانة الوعي الفكري والمسؤولية الصحفية، نجد أن الهجرة تمثل الجسر الرابط بين الاستضعاف والتمكين، وبين الشتات وبناء الدولة، وهي وثيقة إنسانية حية تقدم للبشرية اليوم طوق نجاة في أزمنة الأزمات والحروب.

أولاً: سيكولوجية المحنة.. من ضيق الحصار إلى سعة الأفق

تبدأ فلسفة الهجرة من فهم طبيعة المعاناة التي سبقتها؛ فقد عاش المسلمون الأوائل في مكة حالة من التضييق الاقتصادي، والاضطهاد النفسي والجسدي، والتهجير القسري. لم تكن مكة مجرد بقعة جغرافية، بل كانت تمثل المنظومة العقيمة التي ترفض التجديد والعدالة الاجتماعية وتصادر الحق الإنساني في الحياة الكريمة.

كسر نمطية الاستسلام: لم يكن الخروج من مكة فراراً من المواجهة أو نكوصاً عن المبدأ، بل كان بحثاً عن أرض بكر يمكن فيها تطبيق قيم العدالة والمساواة. إنها الفلسفة التي تؤكد أن المحن لا يجب أن تورث خنوعاً، بل يجب أن تفجر في الإنسان طاقة البحث عن البدائل الحضارية.

تفكيك بنية الخوف: حين وقف النبي ﷺ وصاحبه الصديق في الغار، والمطاردون على بعد خطوات، تجلت الفلسفة الإيمانية في أسمى صورها. لم يكن الخوف مسيطراً، بل كانت الطمأنينة النابعة من اليقين بالحق هي المحرك الأساسي؛ ليتعلم الإنسان أن الانغلاق داخل البيئات الطاردة ليس قدراً حتمياً ما دام في الأرض متسع للبناء.

ثانياً: فقه الأخوة والإيواء.. صناعة المجتمع المتكامل

إن العمود الفقري جانب آخر، يبرز القرآن الكريم فضل الذين آووا ونصروا، وجعلهم في مصاف المؤمنين حقاً، حيث يقول سبحانه: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 74]. هذا الدمج المعجز بين الهجرة (الحركة والبحث عن الأمان) والإيواء (الاحتضان والنصرة وتوفير المسكن والبيئة التربوية) هو صيغة النجاح الحقيقية لأي مشروع نهضوي إنساني.

رابعاً: وثيقة المدينة.. الدستور الإنساني الأول للتعايش

لم تقتصر فلسفة الهجرة على تنظيم بيت المسلمين الداخلي فحسب، بل امتدت لتشمل المكونات الإنسانية والدينية والقبلية الأخرى في المدينة، عبر صياغة وثيقة المدينة التي تعد أول دستور مدني يرسخ فقه العيش المشترك.

المواطنة وحرية الاعتقاد: أسست الوثيقة لمفهوم الأمة الواحدة وسواسية الحقوق والواجبات من دون إلغاء الخصوصيات الثقافية أو الدينية. فالجميع شركاء في حماية هذا الفضاء الجغرافي، والجميع يتمتعون بحقوق الأمان والجوار.

سيادة القانون والعدالة الناجزة: ألغت الوثيقة نزعات الثأر القبلي الجاهلي وجعلت المرجع الأخير للقانون والحق والعدل، مما وفر البيئة الآمنة للاستقرار الحضري والتنمية الاجتماعية، مبرهنة على أن الاستخلاف في الأرض لا يقوم على إقصاء الضعيف بل على تمكينه وضمان كرامته.

إن هذا العمق التاريخي والفلسفي للهجرة النبوية يضع أمامنا مرآة فكرية حية تعيد صياغة مفاهيم التنمية والإيواء؛ إن رعاية المستضعفين، وإعادة دمج ضحايا الحروب، وتوفير البيئة التربوية المستقرة والسكن الكريم لهم، ليس من قبيل الهبات العابرة، بل هو ركن ركين وأصل أصيل من أصول الفلسفة الإسلامية والحضارية التي تأسست عليها دولة المدينة المنورة، ونفساً طويلاً يتوجب على الفكر الإنساني المعاصر استلهامه لتطهير العالم من جراحه وآلامه.

الهجرة الهجرة النبوية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

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