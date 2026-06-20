عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة .



رصد قطاع الأمن العام قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ إباحية شاذه خادشة للحياء العام تتنافى مع القيم المجتمعية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية " حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .