نصاب يستولى على أموال سيدتين بزعم توفير فرص لتعليم أبنائهم خارج البلاد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر سيدتين من قيام أحد الأشخاص بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل تسفير نجليهما للدراسة خارج البلاد "على خلاف الحقيقة" بالبحيرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (مقيمتان بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وبسؤالهما أفادا بتضررهما من مالك مكتب لإلحاق العمالة بالخارج كائن بدائرة المركز، لقيامه بالتحصل منهما على مبالغ مالية خلال عام 2024 مقابل تسفير نجليهما للدراسة خارج البلاد بإحدى الجامعات إلا أنه عقب سفرهما إكتشفا أنهما غير مقيدان بالجامعة وعدم توافر إقامة لهما بذات الجامعة وعقب عودتهما للبلاد خلال شهر مايو 2025 طالبا المشكو فى حقه برد المبالغ المالية إلا أنه ماطلهما ورفض رد المبلغ.





أمكن ضبط المشكو فى حقه (مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته أقر بإدارته لمكتب إلحاق العمالة بالخارج بدون تراخيص ، وإستخراجه كافة الأوراق للمذكوران وقيدهما بالجامعة من خلال تواصله مع القائمين عليها من خلال مواقع التواصل الإجتماعى إلا أنهما عقب وصولهما تبين أن المستوى التعليمى للجامعة والإقامة بها غير ملائم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.