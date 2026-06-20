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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على طفلة رضيعة بجوار عشة داخل أرض زراعية بالغربية

طفلة رضيعة بالغربية
طفلة رضيعة بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة العثور على  طفلة رضيعة بجوار عشه داخل وسط الزراعات وتكثف الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على طفلة رضيعة بجوار وسط الزراعات بنطاق دائرة المركز. 

 

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

 
كما أوصي مدير البحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة مرتكبي الواقعة.

فريق بحث لضبط الجناة 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي أمني العثور علي طفلة رضيعة بسيون

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