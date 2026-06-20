بسبب لعب العيال.. القبض على سيدتين تعديا على نجار بأسلحة بيضاء

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله سيدتين يحملان أسلحة بيضاء حال قيامهما بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 18 يونيو الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة دمنهور بين طرف أول: (سيدتين) ، وطرف ثان: (نجار) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، تعدتا خلالها السيدتين على الثانى باستخدام أسلحة بيضاء دون حدوث إصابات.

وتم ضبط الطرف الثانى وبحوزتهما (2 سلاح أبيض المستخدمين فى التعدى)، وبمواجهتهما أيدتا ماسبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.