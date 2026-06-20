إصابة ثلاثة أشخاص في انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص باصابات متفرقة اثر وقوع حادث على طريق الصالحات بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الصالحات بمحافظة الدقهلية.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من، ايمان محمد العراقي صادق 42 عاما بجرح قطعي بالحاجب الايسر وسحجات بالوجه، ومحمد احمد محمد احمد ،24 عاما سحجات متفرقة بالجسم، وابراهيم احمدي محمد احمد 13 عاما

باشتباه كسر بالذراع الايسر وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى تمى الامديد وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.