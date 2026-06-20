إصابة شقيقين سوادنيين في مشاجرة بالدقهلية

أصيب شقيقان سوادنيان بإصابات متفرقة اثر نشوب مشاجرة بشارع الجلاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بشارع الجلاء بمدينة المنصورة اثر وقوع مشاجرة أسفرت عن إصابتهما.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محمد عثمان سلامة البشرى 42 عاما سودانى الجنسية بنزيف بالمخ وبما بعد الارتجاج

وأحمد عثمان سلامة البشرى 35 عاما سودانى الجنسية بما بعد الارتجاج.



تم نقل المصابببن إلى مستشفى المنصورة الدولى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.