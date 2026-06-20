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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الدقهلية: مستشفى أجا ينقذ صبيا من إصابة خطيرة ووحدة الأسنان تنهي معاناة عشرات الأطفال

فريق طبى
فريق طبى
همت الحسينى

أشاد الدكتور حمودة عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالنجاحات الطبية المتميزة التي حققتها الفرق الطبية بمستشفى أجا النموذجي، والتي شملت إنقاذ طفل من إصابة بالغة بالرأس، إلى جانب إجراء تدخلات علاجية متخصصة لأطفال من ذوي الهمم تحت تأثير التخدير الكلي داخل وحدة أسنان الأطفال، بما أسهم في تحسين حالتهم الصحية وجودة حياتهم.

وأكد وكيل الوزارة، أن مستشفيات الدقهلية تواصل تحقيق نجاحات متتالية في التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن تطوير الخدمات العلاجية والتوسع في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة داخل المستشفيات التابعة للمديرية يمثل أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة الحالية.

وأوضح الدكتور تامر يوسف مدير مستشفى أجا النموذجي، أن قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى استقبل طفلًا يعاني من تدهور شديد بدرجة الوعي ، وضعفا بالجانب الأيمن من الجسم نتيجة إصابة خطيرة بالرأس، أسفرت عن كسر منخسف بعظام الجمجمة وتهتك بالأم الجافية وخروج جزء من أنسجة المخ خارج الجرح.

وأضاف أن الفريق الطبي تحرك بشكل عاجل للتعامل مع الحالة، حيث تم إجراء جراحة دقيقة شملت رفع الكسر المنخسف وتنظيف الجرح والسيطرة على النزيف وترقيع الأم الجافية، ما ساهم في استقرار الحالة وتحسنها بصورة ملحوظة، حيث استعاد الطفل وعيه بالكامل وخرج من العملية بحالة مستقرة.

وأشار مدير المستشفى ، إلى أن وحدة أسنان الأطفال وذوي الهمم بالمستشفى واصلت تقديم خدماتها المتخصصة من خلال إجراء حالتين معقدتين تحت تأثير التخدير الكلي داخل قسم العمليات الجراحية.

وأوضح أن الحالة الأولى لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويعاني من الشلل الدماغي نتيجة إصابة سابقة بالتهاب سحائي، وكان يعاني من تسوس متقدم بالأسنان اللبنية والدائمة تسبب في آلام شديدة وصعوبة في تناول الطعام، حيث تم تنفيذ خطة علاجية متكاملة شملت تركيب 4 طرابيش للأسنان الدائمة، وخلع 5 ضروس لبنية غير قابلة للعلاج، وإجراء علاج جذور لـ3 أنياب لبنية، بالإضافة إلى الحشوات التجميلية اللازمة، ما ساهم في تخفيف الألم وتحسين وظائف الفم والأسنان.

وأضاف أن الحالة الثانية لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات من ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وكان يعاني من تسوس متقدم وخراجات متكررة بالضروس أدت إلى آلام شديدة ومشكلات في التغذية، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء علاج جذور لأربعة ضروس لبنية، وتركيب خمسة طرابيش للأسنان، وإجراء الحشوات التجميلية وعلاج الأنياب اللبنية، بالإضافة إلى خلع ضرسين غير قابلين للعلاج، مع تحسن ملحوظ في الحالة بعد الانتهاء من الخطة العلاجية.

وأكد الدكتور السيد فاروق وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب العلاجي أن هذه النجاحات تعكس التطور المتواصل الذي تشهده مستشفيات المديرية في مجال التخصصات الدقيقة، مشيرًا إلى أن دعم الأقسام التخصصية وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات الحديثة يسهم في تقديم خدمات علاجية متقدمة داخل المحافظة ويحد من الحاجة إلى تحويل المرضى إلى خارجها.

كما أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية أن ما تحقق بمستشفى أجا النموذجي يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الفرق الطبية وأقسام التخدير والتمريض والفنيين والإدارات المعاونة، مؤكدة استمرار المتابعة الفنية والدعم المستمر للأقسام التخصصية بما يضمن رفع جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشاد “ الجزار ”بالجهود المتميزة التي بذلتها الفرق الطبية المشاركة في هذه الإنجازات، وفي مقدمتهم فريق جراحة المخ والأعصاب بقيادة الدكتور محمود رمضان استشاري جراحة المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر، والدكتور علاء النجدي طبيب جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الشيخ أخصائي التخدير، إلى جانب فريق وحدة أسنان الأطفال وذوي الهمم بقيادة الدكتورة أماني جلال استشاري طب الأسنان ورئيس القسم، والدكتورة هدى مصطفى جاويش أخصائي طب أسنان الأطفال، والدكتور عبداللطيف أخصائي طب الفم والأسنان، وأطقم التخدير والتمريض والفنيين المشاركين في إجراء العمليات.

كما وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للدكتور تامر يوسف مدير مستشفى أجا النموذجي، مشيدًا بدوره في دعم الأقسام الطبية المختلفة وتوفير المناخ المناسب للعمل وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية، بما أسهم في تحقيق هذه النجاحات المتميزة.

الدقهليه محافظه فريق اجا

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