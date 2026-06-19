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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الدقهلية: رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المهندس محمد فؤاد الرشيدي، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال امتحانات نهاية العام لشهادة الثانوية العامة، والمقرر لها الأحد المقبل.

وطالب وكيل الوزارة، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بعدم الانفراد بمظروف الأسئلة حتي فضه داخل اللجنة الفرعية في المواعيد المحددة، والتأكد من سلامة مظاريف الأسئلة وعدم حيازة الهواتف المحمولة سواء للطلاب أو الملاحظين أو العاملين باللجان، كذلك وجه بمنع تواجد تجمعات لأولياء الأمور في محيط اللجان الامتحانية وتنظيم ذلك بمعرفة مسئولي أمن اللجان بالتعاون والتنسيق مع قوة الشرطة المخصصة لكل لجنة.

وشدد وكيل الوزارة، على التصدي بكل قوة وحزم للغش بجميع أشكاله، وضرورة إحكام إجراءات التفتيش للطلاب قبل دخول اللجان بوقت كافٍ، ومنع اصطحاب أي وسائل الكترونية يمكن استخدامها في الغش الإلكتروني، فضلا عن متابعة جاهزية الاستراحات، مع متابعة أعمال التطهير والنظافة والإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة؛ حرصاً على الصحة والسلامة العامة، وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد ضرورة التواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسة بديوان المديرية وسرعة الإبلاغ عن أي صعوبات أو معوقات أو مخالفات قد تحدث للتغلب عليها في أسرع وقت.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع أجهزة الدولة والمحافظة تعمل على مدار الساعة لوضع كافة الإمكانات في خدمة العملية الامتحانية، قائلا إن امتحانات الشهادة الثانوية العامة هي أمن قومي، داعياً إلى ضرورة بذل كل الجهد لإنجاحها والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية للوصول إلى منظومة يسودها الانضباط والدقة .

امتحانات الثانوية العامة الدقهلية

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