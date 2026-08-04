قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافعين عليا 45 قضية.. إبراهيم سعيد يكشف تفاصيل أزمته مع بناته: حرام اللي بيحصل للآباء
عمدة موسكو: الدفاعات الجوية أسقطت 5 مسيّرات متجهة نحو العاصمة
وزير داخلية إيطاليا: إجراءات إعادة ضوابط الحدود ليست ضد إسبانيا
14 جائزة ماسية متتالية.. إنجاز يرسخ الريادة المصرية في رعاية مرضى السكتة الدماغيةبمستشفيات جامعة عين شمس
مفاجأة بشأن استيقاظ الكثيرين من النوم الثالثة فجرًا .. ما السر؟
خلاف على بند وحيد ... صحفي تركي يعلن انضمام محمد صلاح لطرابزون
الكهرباء ترفع شعار "لا لسرقة التيار".. وتعظيم العوائد وحسن إدارة الموارد لاستقرار الخدمة
رفع مقاسات أرض نادي الزمالك الجديدة تمهيدًا لبدء الحفر والبناء | صور
الزمالك يخطر رابطة الأندية باختيار استاد القاهرة ملعبًا أساسيًا .. وهيئة قناة السويس بديلًا
واشنطن تتحدث عن انفراجة قريبة في مضيق هرمز .. وطهران تنفي المفاوضات المباشرة
ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء تلاوات صناعية؟.. الإفتاء توضح
تقرير : الولايات المتحدة استهلكت تقريباً كل مخزونها الصاروخي في الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.. التفاح المصري يسجل 58 جنيهاً

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء
أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء
قسم الاقتصاد

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة، مع ارتفاع أسعار عدد كبير من الأصناف مقارنة بمستوياتها السابقة، بينما تراجعت أسعار بعض الفواكه، وسط استمرار التغيرات اليومية في أسعار المعروض بالأسواق.

 

أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر التفاح المحلي 58.84 جنيه للكيلو، مرتفعًا 1.73 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الكنتالوب 25 جنيها، بزيادة 27 قرشا.

وصل متوسط سعر كيلو الموز البلدي 36.3 جنيه، بتراجع 98 قرشا.

بلغ متوسط سعر البطيخة الواحد 71.9 جنيه، بتراجع 1.86جنيه.

وسجل الخوخ 58.4 جنيه للكيلو، بزيادة 2.7 جنيه، في حين بلغ سعر البرقوق 71.5 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.30 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو الموز المغربي 37.3 جنيه، بتراجع  1.84 جنيه، فيما سجل الموز المستورد 51.4 جنيه للكيلو، مرتفعًا 3.5 جنيه، ووصل سعر موز بيكو إلى 39 جنيه للكيلو، متراجع 93 قرشا.

وسجل متوسط سعر كيلو التين 55.1 جنيه بزيادة 2.5 جنيه، بينما سجل سعر كيلو العنب 70.8 جنيه بزيادة 5.7 جنيه.

أسعار الفاكهة الكنتالوب التفاح المصري كيلو الموز البلدي سعر كيلو العنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

القاضي المزيف

قرار من جهات التحقيق بشأن صاحب مطبعة طبع كروتا شخصية للقاضي المزيف

ترشيحاتنا

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

النجم رامي عياش

رامي عياش يستعد لإحياء حفل ضخم في الساحل الشمالي

شيرين

شيرين عبدالوهاب تواصل البروفات استعدادًا لحفلها بالساحل الشمالي |صور

بالصور

علامات خفية في الجهاز الهضمي قد تنذر بسرطان المعدة.. لا تتجاهل هذه الأعراض المبكرة

سرطان المعدة
سرطان المعدة
سرطان المعدة

5 أطعمة تساعد على توازن الهرمونات للنساء

اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء
اطعمه تساعد على توازن الهرمونات للنساء

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

فيديو

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد