أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء.. التفاح المصري يسجل 58 جنيهاً

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة، مع ارتفاع أسعار عدد كبير من الأصناف مقارنة بمستوياتها السابقة، بينما تراجعت أسعار بعض الفواكه، وسط استمرار التغيرات اليومية في أسعار المعروض بالأسواق.

أسعار الفاكهة اليوم

بلغ سعر التفاح المحلي 58.84 جنيه للكيلو، مرتفعًا 1.73 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الكنتالوب 25 جنيها، بزيادة 27 قرشا.

وصل متوسط سعر كيلو الموز البلدي 36.3 جنيه، بتراجع 98 قرشا.

بلغ متوسط سعر البطيخة الواحد 71.9 جنيه، بتراجع 1.86جنيه.

وسجل الخوخ 58.4 جنيه للكيلو، بزيادة 2.7 جنيه، في حين بلغ سعر البرقوق 71.5 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 1.30 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو الموز المغربي 37.3 جنيه، بتراجع 1.84 جنيه، فيما سجل الموز المستورد 51.4 جنيه للكيلو، مرتفعًا 3.5 جنيه، ووصل سعر موز بيكو إلى 39 جنيه للكيلو، متراجع 93 قرشا.

وسجل متوسط سعر كيلو التين 55.1 جنيه بزيادة 2.5 جنيه، بينما سجل سعر كيلو العنب 70.8 جنيه بزيادة 5.7 جنيه.