محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وأسيوط تواصل احتضان الندوات التثقيفية بالمساجد الكبرى

نظمت وزارة الأوقاف عددًا من الندوات التثقيفية الموسعة بعدد من المحافظات تحت عنوان: «فقه الهجرة إلى الله تعالى»، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الفهم الصحيح للدين، وبناء الوعي الرشيد، وربط المعاني الإيمانية بواقع الناس وقضاياهم المعاصرة، حيث تأتي هذه الندوات استكمالًا للبرنامج العلمي والتثقيفي الذي تنفذه الوزارة عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى.

وشهدت الندوات مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين؛ حيث ألقى الدكتور محمود محمد أحمد إسماعيل - المحاضر بمركز القاهرة للتنمية البشرية، ندوة علمية بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، تناول خلالها مفهوم الهجرة إلى الله تعالى، مؤكدًا أن الهجرة الحقيقية تبدأ من هجرة القلب والجوارح لكل ما يبغضه الله سبحانه إلى ما يحبه ويرضاه، وأنها منهج حياة متجدد لا يرتبط بزمن أو مكان.

الهجرة النبوية وبناء الشخصية

وفي مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، ألقى الدكتور محمد محسن - المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، ندوة تناول فيها أهمية استثمار القيم المستفادة من الهجرة النبوية في بناء الشخصية الواعية القادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، وربط بين الأخذ بالأسباب والتخطيط السليم وبين النجاح في تحقيق الأهداف وبناء الأوطان.

كما ألقى الدكتور عادل عبد الهادي - المحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، ندوة علمية بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، استعرض خلالها البعد الإنساني والتربوي للهجرة النبوية، مبينًا أنها مدرسة متكاملة في الصبر والثبات والإخلاص والتضحية من أجل المبادئ والقيم.

وفي مسجد فاطمة الشربتلي بالقاهرة، تناول الدكتور محمد جمال الصيرفي - المحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، مفهوم الهجرة إلى الله من منظور سلوكي وتربوي، موضحًا أثرها في تهذيب النفس وبناء الشخصية الإيجابية القادرة على خدمة المجتمع والإسهام في نهضته.

الانتقال من التقصير إلى الطاعة

وفي محافظة الجيزة، ألقى الشيخ حسين إبراهيم إمام محمد - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ندوة علمية بمسجد الحصري، أكد خلالها أن الهجرة إلى الله تعالى تعني الانتقال الدائم من التقصير إلى الطاعة، ومن السلبية إلى الإيجابية، ومن الغفلة إلى اليقظة، بما ينعكس على سلوك الفرد واستقرار المجتمع.

كما ألقى الدكتور مجدي محمود رشاد محمد عبد الوهاب - الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، محاضرة علمية بمسجد خاتم المرسلين، تناول خلالها الأبعاد الاجتماعية والتربوية للهجرة إلى الله تعالى، وأثرها في بناء الإنسان وتعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة والمجتمع.

وألقى الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان عبد المنعم - أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة المنوفية، محاضرة علمية بمسجد مصطفى محمود، أوضح خلالها الأبعاد الفقهية والإيمانية للهجرة إلى الله تعالى، مؤكدًا أن الهجرة الحقيقية تتجدد بتجدد التوبة والطاعة والالتزام بمنهج الله تعالى.

وفي مسجد نيو جيزة، ألقى الشيخ شعبان العادلي عامر ميهوب - إمام وخطيب، ندوة تناول فيها أثر الهجرة إلى الله تعالى في إصلاح السلوك وبناء الفرد الصالح، مؤكدًا أن الهجرة الحقيقية تبدأ بهجر المعاصي والتخلق بالأخلاق الفاضلة.

وفي محافظة الدقهلية، ألقى الأستاذ الدكتور علي محمود علي البطة - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ندوة علمية بمسجد النصر، تناول خلالها الأبعاد العقدية والفكرية للهجرة إلى الله تعالى، مبينًا أن الهجرة الإيمانية تقتضي تصحيح المفاهيم وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.

كما ألقى الدكتور إسلام مرزوق جمعة - مدرس علم الاجتماع بجامعة أسيوط، محاضرة علمية بمسجد ناصر بمحافظة أسيوط، تناول خلالها الأبعاد الاجتماعية للهجرة إلى الله تعالى، وأثرها في تعزيز قيم الانتماء والمسئولية والتكافل والإيجابية داخل المجتمع.

وشهدت الندوات تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، الذين أشادوا بأهمية الموضوعات المطروحة وما تضمنته من معالجات علمية وفكرية وتربوية تسهم في تعميق الفهم الصحيح لمعاني الهجرة، وترسيخ القيم الإيمانية والأخلاقية، وتعزيز الوعي المجتمعي لدى مختلف فئات المجتمع، بما يحقق الهدف المنشود من هذه الندوات في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع.