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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي على طريق الهجرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، العرض الخاص للفيلم الوثائقي «على طريق الهجرة»، من فكرة وإنتاج الفنان مجدي إمام، وإخراج أحمد مجدي إمام. 

وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي على طريق الهجرة

وجاء ذلك بحضور الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، رئيس ائتلاف دعم مصر، والدكتور محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين والمفكرين والفنانين وصناع العمل، وعدد من المهتمين بالسيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي.

ويُعد الفيلم من أبرز الأعمال الوثائقية التي تناولت الهجرة النبوية الشريفة برؤية بصرية معاصرة، حيث يتتبع مسار رحلة الهجرة المباركة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، عبر توثيق ميداني للمواقع والمحطات التي شهدتها الرحلة الخالدة، مستندًا إلى المصادر التاريخية المعتبرة، ورؤى عدد من العلماء والمتخصصين.

ويقدم العمل معالجة توثيقية وفنية غير مسبوقة لمسار الهجرة النبوية، من خلال تتبع خطوات الرحلة المباركة ومحطاتها التاريخية والجغرافية، وإبراز ما تحمله من معانٍ إيمانية وإنسانية وحضارية عظيمة، في تجربة تجمع بين الدقة العلمية والمعالجة البصرية الحديثة، بما يتيح للمشاهد معايشة أحداث الهجرة واستحضار أبعادها الإيمانية والتاريخية والحضارية.

وأشاد وزير الأوقاف بما يقدمه الفيلم من توثيق جاد ومتميز لأحد أهم الأحداث المؤسسة في التاريخ الإسلامي، مؤكدًا أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل مدرسة متكاملة في الإيمان والصبر والتخطيط والأخذ بالأسباب وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، وأن تقديم هذه المعاني للأجيال الجديدة بأساليب معاصرة يسهم في ترسيخ الوعي الصحيح بالسيرة النبوية وقيمها الخالدة.

كما ثمَّن الوزير الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل في تتبع مسار الهجرة النبوية الشريفة وتوثيق مواقعها التاريخية، بما يسهم في تقريب أحداث السيرة إلى الجمهور، ويعزز الارتباط بالتراث الإسلامي وبالرسائل الحضارية التي حملتها الهجرة المباركة.

ويستعرض الفيلم تفاصيل الأيام الحاسمة التي شهدتها رحلة الهجرة، موثقًا المواقع التاريخية والأثرية المرتبطة بها، ومبرزًا ما تحمله هذه الرحلة العظيمة من معانٍ في التضحية والثبات واليقين والتوكل على الله تعالى مع الأخذ بالأسباب، فضلًا عن إبراز القيمة الروحية والتاريخية للأماكن التي شهدت أحداثها.

وأكد الحضور أهمية توظيف الفنون والوسائط الحديثة في تقديم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بلغة العصر، بما يجمع بين المصداقية العلمية والجاذبية الفنية، ويسهم في بناء الوعي وتعريف الأجيال الجديدة بالمحطات الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ويعزز من حضور السيرة النبوية في الوجدان المعاصر بأساليب مؤثرة ومبتكرة.

وفي ختام العرض، أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذا العمل الوثائقي المتميز، الذي يقدم قراءة بصرية موثقة لمسار الهجرة النبوية الشريفة، ويجسد جانبًا من الجهود الرامية إلى إحياء السيرة النبوية وتقديمها للأجيال الجديدة بأساليب تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتؤكد قدرة الفن الهادف على الإسهام في نشر المعرفة وترسيخ القيم وبناء الوعي.

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي على طريق الهجرة الفيلم الوثائقي على طريق الهجرة

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