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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا بالمحافظات اليوم الجمعة

الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا بالمحافظات اليوم
الأوقاف تفتتح 16 مسجدًا بالمحافظات اليوم
شيماء جمال

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح 16 مسجدًا اليوم الجمعة، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد 11 مسجدًا، وصيانة وتطوير 4 مساجد.


وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025م حتى الآن، إلى 1175 مسجدًا من بينها 900 مسجد بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و275 مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 14664 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 27 مليارًا و982 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ خليل بقرية دميرة – مركز طلخا.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الجمل بعزبة الريكو – مركز حوش عيسى؛ ومسجد عزبة كشعمة بقرية البسلقون – مركز كفر الدوار؛ ومسجد الهيبي القبلي بقرية بولين - مركز كفر الدوار.
تم صيانة وتطوير مسجد النور بقرية الإيمان (ط)  - مركز بدر.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد عزبة الحيوانية بقرية أكياد – مركز فاقوس؛ ومسجد السلام بعزبة باتا بقرية المنير – مركز مشتول السوق.
وفي محافظة بني سويف:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بعزبة رمزي – مركز إهناسيا.

الأوقاف تفتتح 1159 مسجدًا وتفرش 763 ألف متر مربع من السجاد خلال عام
وفي محافظة الجيزة:
تم إحلال وتجديد مسجد العامرية بقرية العامرية – مركز العياط.
تم صيانة وتطوير مسجد التوحيد بقرية سقارة – مركز البدرشين.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية الإصلاح القبلي – مركز فوه.
وفي محافظة الغربية:
تم إحلال وتجديد مسجد أبو المكارم بقرية الفرستق – مركز بسيون.
وفي محافظة الفيوم
تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية تطون – مركز إطسا.
وفي محافظة سوهاج
تم إنشاء وبناء مسجد الحسن بنجع العصارة بقرية أولاد يحيى بحري – مركز دار السلام.
تم صيانة وتطوير مسجد أبو عياد بجهينة الغربية - مركز جهينة.
وفي محافظة مطروح:
تم صيانة وتطوير مسجد الإخلاص بقرية المثاني – مركز ومدينة النجيلة.  

الأوقاف وزارة الأوقاف إعمار بيوت الله مسجد بيوت الله

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