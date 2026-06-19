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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
شيماء جمال

تنقل قناتا القرآن الكريم والسنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، إذ يتوافد آلاف المصلين لأداء صلاة الجمعة بالحرمين.

ورفعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين طاقاتها البشرية والخدمية والتشغيلية والتقنية لتحقيق الانسيابية الكاملة وتوفير الخدمات الشاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، كما رفعت الطاقة الاستيعابية لجميع ساحات وأروقة ومصليات المسجد الحرام.

ترجمة خطب الجمعة 

وفي جانب عالمي للرسالة، تواصل إدارة اللغات والترجمة ترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي والروضة الشريفة إلى 15 لغة، مع التوجه للتوسع إلى 30 لغة، بما يضمن وصول مضامين الخطب ورسالتها الإيمانية إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

الجمعة المسجد الحرام القرآن السنة النبوية الحرمين

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