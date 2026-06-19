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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يجسد رحلة النبي.. وزير الأوقاف يشهد العرض الخاص للفيلم الوثائقي «على طريق الهجرة»

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد شحتة

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، العرض الخاص للفيلم الوثائقي «على طريق الهجرة»، من فكرة وإنتاج الفنان مجدي إمام، وإخراج أحمد مجدي إمام، وذلك بحضور الدكتور نظير عياد - مفتي جمهورية مصر العربية، وأحمد المسلماني - رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور علي جمعة - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومحمود الشريف - نقيب الأشراف.

وحضر العرض، الدكتور عبد الهادي القصبي - شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والدكتور محمد وسام خضر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشار جلال عبد العاطي - المستشار القانوني بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والإعلاميين والمفكرين والفنانين وصناع العمل، وعدد من المهتمين بالسيرة النبوية الشريفة والتاريخ الإسلامي.

الفيلم الوثائقي «على طريق الهجرة»

يُعد الفيلم من أبرز الأعمال الوثائقية التي تناولت الهجرة النبوية الشريفة برؤية بصرية معاصرة، حيث يتتبع مسار رحلة الهجرة المباركة للنبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، وصاحبه أبي بكر الصديق- رضي الله عنه-، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، عبر توثيق ميداني للمواقع والمحطات التي شهدتها الرحلة الخالدة، مستندًا إلى المصادر التاريخية المعتبرة، ورؤى عدد من العلماء والمتخصصين.

ويقدم العمل معالجة توثيقية وفنية غير مسبوقة لمسار الهجرة النبوية، من خلال تتبع خطوات الرحلة المباركة ومحطاتها التاريخية والجغرافية، وإبراز ما تحمله من معانٍ إيمانية وإنسانية وحضارية عظيمة، في تجربة تجمع بين الدقة العلمية والمعالجة البصرية الحديثة، بما يتيح للمشاهد معايشة أحداث الهجرة واستحضار أبعادها الإيمانية والتاريخية والحضارية.

وأشاد وزير الأوقاف بما يقدمه الفيلم من توثيق جاد ومتميز لأحد أهم الأحداث المؤسسة في التاريخ الإسلامي، مؤكدًا أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل مدرسة متكاملة في الإيمان والصبر والتخطيط والأخذ بالأسباب وبناء الإنسان وصناعة الحضارة، وأن تقديم هذه المعاني للأجيال الجديدة بأساليب معاصرة؛ يسهم في ترسيخ الوعي الصحيح بالسيرة النبوية وقيمها الخالدة.

كما ثمَّن الوزير الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل في تتبع مسار الهجرة النبوية الشريفة وتوثيق مواقعها التاريخية، بما يسهم في تقريب أحداث السيرة إلى الجمهور، ويعزز الارتباط بالتراث الإسلامي وبالرسائل الحضارية التي حملتها الهجرة المباركة.

ويستعرض الفيلم، تفاصيل الأيام الحاسمة التي شهدتها رحلة الهجرة، موثقًا المواقع التاريخية والأثرية المرتبطة بها، ومبرزًا ما تحمله هذه الرحلة العظيمة من معانٍ في التضحية والثبات واليقين والتوكل على الله- تعالى- مع الأخذ بالأسباب، فضلًا عن إبراز القيمة الروحية والتاريخية للأماكن التي شهدت أحداثها.

ومن جهتهم، أكد الحضور أهمية توظيف الفنون والوسائط الحديثة في تقديم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بلغة العصر، بما يجمع بين المصداقية العلمية والجاذبية الفنية، ويسهم في بناء الوعي وتعريف الأجيال الجديدة بالمحطات الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية، ويعزز من حضور السيرة النبوية في الوجدان المعاصر بأساليب مؤثرة ومبتكرة.

وفي ختام العرض، أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذا العمل الوثائقي المتميز، الذي يقدم قراءة بصرية موثقة لمسار الهجرة النبوية الشريفة، ويجسد جانبًا من الجهود الرامية إلى إحياء السيرة النبوية وتقديمها للأجيال الجديدة بأساليب تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتؤكد قدرة الفن الهادف على الإسهام في نشر المعرفة وترسيخ القيم وبناء الوعي.

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