قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفرة مخزون الغذاء تكبح مخاطر ظاهرة النينيو على الأسواق العالمية
إمام عاشور مطلوب في وست هام يونايتد بعد تألقه المونديالي
المغول والعالم الإسلامي.. كيف أعاد الغزاة رسم خرائط القوة والحضارة في الشرق؟
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات .. برقم الجلوس
محمد فريد: نعمل على تأسيس صندوق صناعي لدعم توسع الشركات وزيادة الاستثمارات
العرابي: ثورة 30 يونيو محطة فارقة في التاريخ المصري استعاد فيها الشعب زمام المبادرة لحماية الدولة
أمهات مصر: بدء امتحانات الثانوية العامة بمواد خارج المجموع سيقضي على التوتر
التضامن: قمة ستارت 2026 تناقش في الجلسة الأولى.. “الشركات بتدور على ايه 2030”
مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم| تفاصيل
ميلوني ترد على ترامب بعد اتهامها بالتوسل لصورة خلال قمة السبع
مصدر أمني: خطة موسعة لتأمين امتحانات الثانوية العامة وتوفير الأجواء الآمنة للطلاب والعاملين باللجان
مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الأزهر: أسماء بنت أبي بكر جسدت أسمى معاني البر والرحمة وحافظت على سرية رحلة الهجرة

الدكتور أبو اليزيد سلامة
الدكتور أبو اليزيد سلامة
محمد شحتة

ألقى الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر، ودار موضوعها حول: “دروس من الهجرة النبوية”.

وأكد سلامة، في خطبة الجمعة، أن الهجرة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وإنما كانت حدثا هاما في تاريخ الأمة الإسلامية، حمل بين طياته دروسا خالدة في الإيمان والتخطيط والتضحية وبناء الإنسان.

وأوضح أن من أبرز دروسها هي العناية بتربية الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية، لذلك كان الشباب عماد المشروع النبوي وحملة رسالته الأوائل، حيث رباهم النبي على الصدق والأمانة والإخلاص والثبات. ويتجلى ذلك في مواقف أسرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلال الهجرة، وفي مقدمتها أسماء وعائشة رضي الله عنهما، اللتان قدمتا نموذجا فريدا في خدمة الدعوة وتحمل المسؤولية في سن مبكرة. 

كما أكد مدير شؤون القرآن بالأزهر، أن الهجرة النبوية تعد مدرسة متكاملة في بناء الأخلاق وترسيخ القيم الإنسانية الرفيعة، وعلى رأسها خلق الصدق الذي كان أساس نجاح رحلة الهجرة المباركة؛ فالصدق مع الله في النية والعمل يفتح أبواب التوفيق والسداد، كما أنه يمثل الركيزة الأولى لبناء الثقة بين أفراد المجتمع وتعزيز استقراره وتماسكه. 

واستكمل: ولو نظرنا في موقف السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، خلال رحلة الهجرة، نجد أنه يمثل نموذجا فريدا يجمع بين الذكاء والحكمة والصبر والبر بالأهل، فعندما خرج النبي وأبو بكر مهاجرين إلى المدينة وأخذ أبو بكر ماله كله معه، خشيت أسماء على جدها أبي قحافة من القلق والحزن، فطمأنته بحسن تصرفها وحكمتها، لتضرب بذلك مثالًا رائعا في إدارة المواقف الصعبة واحتواء الأزمات.

كما جسدت أسمى معاني البر والرحمة، وحافظت على سرية رحلة الهجرة، فاستحقت بجدارة لقب "ذات النطاقين"، لتبقى سيرتها شاهدًا على الدور الكبير الذي قامت به المرأة المسلمة في نصرة الدعوة الإسلامية منذ بداياتها الأولى. 

الدور المحوري للشباب في صناعة التحولات الكبرى

وأشار خطيب الجامع الأزهر إلى أن الهجرة النبوية أبرزت كذلك الدور المحوري للشباب في صناعة التحولات الكبرى، وهو ما نتعلمه من موقف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين نام في فراش النبي ﷺ ليلة الهجرة معرضا نفسه للخطر حمايةً لرسول الله، وهذا الموقف الخالد يجسد معاني الشجاعة والإيثار وتحمل المسؤولية والثقة بالله، ويقدم للشباب نموذجا عمليا في الثبات على المبادئ وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

وقال أبو اليزيد سلامة، إن الأمم لا تنهض إلا بشباب يملكون وضوح الهدف وقوة الإرادة والاستعداد للتضحية من أجل القيم العليا وأوضح مدير شؤون القرآن بالأزهر، أن اختيار النبي ﷺ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ليكون رفيق الهجرة لم يكن أمرا عارضا، بل جاء تتويجا لسنوات طويلة من الصداقة الصادقة والوفاء المطلق والإيمان الراسخ، فقد جمع الصديق بين الحكمة وحسن التدبير ورباطة الجأش، وكان أكثر الناس فهما لمنهج النبي ﷺ وإخلاصا لدعوته، الأمر الذي أهله ليكون خير معين لرسول الله في تلك الرحلة التاريخية.

كما أن مواقف أبي بكر الصديق خلال الهجرة جسدت أسمى معاني المحبة والتفاني؛ فقد جهز الراحلتين، وتحمل أعباء الرحلة، وكان يتحرك حول النبي ﷺ خشية أن يصيبه مكروه، حتى صار مثالا للرفيق الوفي الذي يفدي صاحبه بنفسه وماله، كما ظهر ثباته العظيم في غار ثور عندما طمأنه النبي ﷺ بقوله: :ما ظنك باثنين الله ثالثهما"، فكان نموذجا للمؤمن الذي يستمد قوته من يقينه بالله تعالى. 

وبين خطيب الجامع الأزهر أن الدروس التي تعلمها أبو بكر من مدرسة الهجرة ظهرت جلية بعد وفاة النبي ﷺ، عندما واجه المسلمون تلك اللحظة العصيبة التي زلزلت القلوب، فوقف الصديق ثابتا راسخا وألقى كلمته الخالدة: "من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت"، فجمع الأمة ووحد صفوفها وثبّت قلوب الصحابة، لأن القيادة الحقيقية تتجلى في أوقات الأزمات، وأن الثبات ثمرة من ثمار الإيمان العميق وحسن التربية.

وأشار إلى أن الهجرة النبوية قدمت نموذجا عمليا للجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى؛ فقد خطط النبي ﷺ لكل تفاصيل الرحلة بدقة وإحكام، واختار الرفيق المناسب، وحدد المسار الآمن، واستعان بأصحاب الخبرة، مع يقين كامل بمعية الله ونصره، وهو ما يؤكد أن الإسلام يدعو إلى التخطيط والإعداد وبذل الجهد مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. 

وفي ختام الخطبة، وجه الدكتور أبو اليزيد سلامة رسالة إلى شباب الأمة، أكد فيها أن السيرة النبوية ليست صفحات من التاريخ تقرأ فحسب، بل هي منهج حياة متجدد يصلح لكل زمان ومكان، ويمنح الشباب مفاتيح النجاح والتميز، لذلك على شبابنا استلهام قيم الهجرة في الصبر والعمل والإتقان والثقة بالله، وأن يكون النبي ﷺ قدوتهم في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل، لأن الأمم تبنى بالإرادة والعلم والخلق، وأن الاقتداء بهدي النبوة هو الطريق الأقوم لتحقيق النجاح في الدنيا والفوز في الآخرة.

الدكتور أبو اليزيد سلامة القرآن الكريم خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم الجامع الأزهر الهجرة النبوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

احم نفسك من السجن المؤبد.. طريقة معرفة عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. استقرار ملحوظ في الأسواق وبورصة الدواجن

صبري نخنوخ

زوج فنانة شهيرة يفضح عصابة صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع.. كواليس التحقيقات

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

وزير التخطيط يبحث التكامل الإقليمي مع وزير الاقتصاد الأذربيجاني والابتكار المالي مع صندوق الأمم المتحدة

أحمد رستم

مصر تطالب بتوجيه موارد "الصندوق الميسر" للفئات الأقل دخلاً والأكثر تأثرًا بالأزمات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يفتتح على انخفاض طفيف وسط أداء متباين للأسواق والقطاعات

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| هل تنتقل جرثومة المعدة بين أفراد الأسرة؟.. ألم أسفل الظهر ناقوس خطر لأمراض أخري

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

نيللي كريم: وافقت على فيلم القصص دون قراءة السيناريو بالكامل| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

صدمة لعشاقها.. بورش توقف إنتاج أشهر سيارة كهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد