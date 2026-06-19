عالم أزهري: الهجرة النبوية مدرسة متكاملة للأمل والصبر والتخطيط في مواجهة التحديات

أكد الشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الهجرة النبوية الشريفة تمثل نموذجًا متجددًا لمعاني الصبر والثبات والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد حدث تاريخي يُروى، بل مدرسة متكاملة في بناء الإنسان والمجتمع.

وأوضح خضر، خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الهجرة النبوية تحمل رسائل مهمة أبرزها الأمل في أوقات الشدة، وعدم الاستسلام للأزمات، مؤكدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدّم أرقى نموذج في التخطيط والدقة مع الاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن ما نعيشه من تحديات اليوم يحتاج إلى استلهام هذه القيم، خاصة في مواجهة الضغوط والأزمات، من خلال العمل والاجتهاد وعدم التواكل، مع ضرورة غرس هذه المعاني في نفوس الأجيال الجديدة.

واختتم الشيخ بلال خضر تصريحاته بالتأكيد على أن الهجرة النبوية ستظل مصدر إلهام متجدد لكل مسلم، لما تحمله من دروس في الإيمان والصبر والتفاؤل بالمستقبل.