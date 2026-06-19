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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمع المرأة لزوجين قد يحدث بحالة واحدة.. وأزهري يعلن مفاجأة.. فيدو

زواج
زواج
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة واقعة غريبة، وهي قيام سيدة بالجمع بين زوجين، قالت إنها تحب الاثنين، والجميع يسأل عن أن مثل هذه الأشياء من الممكن أن تحدث.

وخرج أحد علماء الأزهر الشريف، وقال إن هذا من علامات الساعة، بينما قالت رئيسة محكمة سابقة إن مثل هذه الأشياء قد تحدث بالخطأ.

القرآن الكريم
القرآن الكريم

وأكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أن ما أُثير خلال الأيام الماضية بشأن سيدة تجمع بين زوجين يعد أمرًا غريبًا وغير مألوف في المجتمع، مشيرًا إلى أن التقارير المتداولة أفادت بأن السيدة بررت ذلك بحبها للطرفين.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه الواقعة تعكس حالة من ضعف الوازع الديني والتربية وقلة الوعي، موضحًا أن مثل هذه السلوكيات ترتبط بالابتعاد عن القيم الدينية والأخلاقية السليمة.

الزواج
الزواج

ولفت إلى أن هناك حديث لـ سيدنا رسول الله يتحدث عن ما يحدث حاليا وجمع سيدة لـ زوجين، موضحًا أن هذا الأمر من علامات آخر الزمان، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سيأتي على الناس سنوات خداعات، يُصدَّق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة».

وأشار إلى أن المسلم مطالب بالتمسك بأوامر الله تعالى والالتزام بالقيم والمبادئ الدينية الصحيحة، مؤكدًا أن المرجعية الأساسية يجب أن تكون للشرع والقانون، بعيدًا عن أي أفكار أو ممارسات تخالف ثوابت المجتمع.

هايدي الفضالي
المستشارة هايدي الفضالي

كما كشفت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، تفاصيل مهمة بشأن ما تم تداوله حول واقعة جمع سيدة بين زوجين، مؤكدة أن السيدة لم تخرج لتقول إنها تحب الاثنين كما تم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجمع بين زوجين قد يحدث

 

وأضافت رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، أن الجمع بين زوجين قد يحدث بالخطأ في بعض الحالات القانونية، موضحة أنه قد يتم طلاق الزوجة، ثم يقوم الزوج بإرجاعها خلال المدة القانونية دون علمها، وفي هذه الأثناء تتزوج من شخص آخر، فتجد نفسها قانونيًا في وضع يجمعها بزوجين دون قصد.

ولفتت إلى أن هذه الفكرة تناولها أحد الأعمال الدرامية للفنانة منى زكي، مؤكدة أنه بشكل عام لا توجد سيدة طبيعية تسعى للجمع بين زوجين كما يروج البعض بهدف تحقيق "التريند" وإثارة الجدل.

وأشارت إلى ضرورة الاعتماد على التقارير الرسمية وما يصدر عن جهات التحقيق المختصة، موضحة أن البعض يصدر أحكامًا على الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدور الأحكام القضائية التي تستند إلى المستندات والأدلة.

جمعها بين زوجين دون علم

 

وكشفت أنه خلال فترة عملها رئيسًا لمحكمة الأسرة، نظرت حالة لسيدة تم طلاقها طلاقًا حضوريًا، وهو طلاق يجيز للزوج إرجاع زوجته خلال فترة العدة التي تمتد لثلاثة أشهر، موضحة أن الزوج قام بإرجاعها دون أن يصلها إخطار بذلك، بينما كانت قد تزوجت من شخص آخر، ما أدى إلى وقوعها في وضع قانوني جمعها بين زوجين دون علم أو تعمد منها.

الأزهر الأزهر الشريف علماء الأزهر الشريف هايدي الفضالي المستشارة هايدي الفضالي

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